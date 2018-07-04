Принц Гаррі відмовився взяти Меган Маркл за руку перед королевою: відео

Напередодні на прийомі Єлизавети II в у Букінгемському палаці герцогиня Сассекська Меган Маркл спробувала взяти свого чоловіка принца Гаррі за руку. Однак чоловік відмовився підтримати Меган тому, що це могло стати ще одним порушенням королівських правил.

Відео з прийому опублікувало видання The Sun.

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Експерт з королівського етикету Міка Майер зазначає, що королівські пари рідко тримаються за руки на офіційних заходах.

Хоча ми інколи бачимо Вільяма і Кейт, які виявляють почуття на публіці, однак постійно помічаємо принца Чарльза і його дружину, що тримаються за руки. Все це залежить від уподобань кожної пари, а також, ймовірно, від характеру заходу, який вони відвідують. Серйозніші візити вимагають більш серйозного рівня професіоналізму, якому повинна слідувати кожна королівська особа,

– пояснює Міка.

Вона додала, що Меган фактично має право брати чоловіка принца Гаррі за руку, але не в присутності королеви, тому ще стане порушенням протоколу.

Дивіться відео, як Меган пробувала взяти принца Гаррі за руку:

Допис, поширений The Shade Room (@theshaderoom) 28 Чер 2018 р. о 4:00 PDT

Меган Маркл і принц Гаррі можуть проявляти почуття у відсутності королеви