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Принц Монако П'єр Казірагі вдруге став батьком

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П'єр Казірагі і Беатріс Борромео стали батьками
П'єр Казірагі і Беатріс Борромео стали батьками / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 21 травня, дружина принца Монако Беатріс Борромео народила П'єру Казірагі сина.

Про це повідомляє Беатріс у своєму Instagram.

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Офіційне підтвердження представники родини Грімальді дали лише у вівторок ввечері.

П'єр Казірагі і його дружина Беатріс Борромео назвати сина класичним італійським ім'ям – Франческо Карло Альберт

Зазначимо, тепер родина виховує двох синів: первістка Стефано Ерколе Карло і новонародженого Франческо Карло Альберт.

 

Welcome to " Francesco carlo albert " #beatriceborromeo and #pierrecasiraghi

Допис, поширений beatrice borromeo (@bborromeo)

Нагадаємо, син принцеси Монако 24-річний П'єр Казірагі влаштував бійку в одному з нічних клубів Нью-Йорка і, за свідченням очевидців, потрапив у госпіталь з серйозними травмами обличчя, пише газета New York Post. Як стверджують люди з компанії Джаха, член королівської сім'ї Монако і кілька його приятелів підійшли до них і почали ображати дівчат і без дозволу пити з їхнього столика горілку.

 

Теги: LifeStyle Монако Діти
Джерело: 24 Канал
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