Принц Вільям прогулявся з переможницею Євробачення-2018 Неттою Барзілай
Принц Вільям під час офіційного візиту у Тель-Авів зустрівся зі співачкою Неттою Барзілай, яка цього року принесла Ізраїлю перемогу на пісенному конкурсі Євробачення.
Фото зустрічі герцога із співачкою опублікували у Twitter Кенсінгтонського палацу.
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Принц Вільям та Нетта прогулялися бульваром Ротшильда.
А кілька днів тому герцог відвідав Йорданію, де відтворив дитяче фото його дружини – Кейт Мідлтон.
Нагадаємо, переможницею Євробачення 2018 стала учасниця від Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею "Toy".
Джерело: 24 Канал
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