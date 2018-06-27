Принц Вільям прогулявся з переможницею Євробачення-2018 Неттою Барзілай

Принц Вільям та Нетта Барзілай / Фото з соцмережі

Принц Вільям під час офіційного візиту у Тель-Авів зустрівся зі співачкою Неттою Барзілай, яка цього року принесла Ізраїлю перемогу на пісенному конкурсі Євробачення.