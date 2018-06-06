Принц Вільям та Кейт Міддлтон посилили охорону своїх дітей: моторошна причина

Герцоги Кембриджські принц Вільям та Кейт Міддлтон стурбовані нещодавнім закликом терориста атакувати їх старшого сина Джорджа. Королівське подружжя посилило охорону дитини.

Про це повідомляє The Reuters.

Ісламський терорист Хуссейн Рашид обрав жертву нападу: 32-річний чоловік закликав всіх "побратимів" атакувати принца Джорджа. Першою ціллю терористів повинен був стати футбольний стадіон у Великій Британії, другою – школа, в якій навчається син принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

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Свої заклики Хуссейн Рашид публікував в соціальній мережі, додаючи криваві та моторошні картинки. Наразі невідомо, чому саме королівський нащадок, який є третім претендентом на трон, став об'єктом запланованого нападу.



Принц Джордж

Поліція затримала зловмисника та продовжує пошуки його спільників. Сам терорист під час допиту підтвердив свої наміри та зазначив, що "королівська родина не залишиться в спокої".

Тривожна інформація дуже занепокоїла Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Хоч Хуссейна Рашида затримали правоохоронці, однак загроза для принца Джорджа не минула. Відтак королівська сім'я найняла додаткову охорону для хлопчика. Офіцери королівської гвардії будуть супроводжувати принца Джорджа до школи та на прогулянках, а в Кенсінгтонському палаці вестиметься посилене чергування.