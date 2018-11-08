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      Принц Вільям збентежився від запитання акторки Емми Томпсон: кумедні деталі

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      Принц Вільям та Емма Томпсон
      Принц Вільям та Емма Томпсон / Фото із соцмереж

      Внук королеви Великобританії вкотре потрапив у курйозну ситуацію. Принц Вільям збентежився від запитання голлівудської акторки Емми Томпсон.

      Сталось це 7 листопада під час нагородження зірки в Букінгемському палаці, повідомляє The Huffington Post. Зірці "Реального кохання" Еммі Томпсон вручили почесний Орден Британської імперії. 59-річна акторка прийшла до палацу в синьому костюмі та білих кросівках. Однак не це збентежило принца Вільяма.

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      Під час самого нагородження Емма Томпсон змусила принца Вільяма збентежитись. зірка запитала у внука Її Величності, чи може вона поцілувати його. Спершу принц Вільям трішки розгубився, після чого делікатно відмовив акторці. Про це повідомляє The Daily Mail. 

      "Він завжди мені подобався, ще з того часу, як був маленьким хлопчиком. Я запитала: "Мені можна вас поцілувати?" Він дуже зніяковів та одразу ж відповів: "Ні, адже це ваш день, а не мій". Сказав він це дуже мило. Прекрасний молодий чоловік!" – зізналась Емма Томпсон. 

       

      Варто зазначити, що підтримати Емму Томпсон прийшов її чоловік Грег Уайз та діти. Окрім акторки, Орден Британської імперії отримали Джуді Денч, Гелен Міррен та Джулі Волтерс.

       

      Теги: Кіно LifeStyle Голлівуд Королівська сім'я Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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