Принцеса Євгенія опублікувала "заборонене" фото в мережі

Блогери часто нt втримуються від спокуси опублікувати пікантні чи архівні знімки. Не відстають у цьому й британські принцеси Євгенія та Беатріс, які всупереч правилам ведуть свої блоги в Instagram. Однак лише одне фото розгнівало Її Величність.

Бути членом королівської родини – не так вже й просто. В цьому вже переконалась Меган Маркл, яка 2 місяці тому стала герцогинею. Однак порушують королівські протоколи і ті представники родини Єлизавети ІІ, які з народження вивчають всі правила.

Читайте також: День народження Меган Маркл: сестра герцогині зробила для неї "сюрприз" у мережі

Так, внучка монарха – принцеса Євгенія – попри всі заборони продовжила вести свій блог в соцмережі Instagram. Знаменита британка активно публікує знімки, за які інколи потрапляє у скандали з родичами.

Журналістам Vogue принцеса Євгенія розповіла, що нещодавно мала неприємності через фото батька, яке з'явилось у її блозі. На знімку принц Ендрю позував у парадній формі в Букінгемському палаці. Здавалось, світлина не була особливою, однак саме цей коридор в маєтку був секретним.

Допис, поширений Princess Eugenie (@princesseugenie) 9 Чер 2018 р. о 7:24 PDT

Недавно я отримала неприємності через те, що опублікувала фото свого батька в коридорі букінгемського палацу, який, як виявилось, був недоступний для громадськості,

– відверто зізналась принцеса Євгенія.

Та попри чвари в королівській родині внучка Її Величності не видалила знімок. Євгенія зазначила, що вони з Беатріс не видалять свій блоги, хоч цього вимагає монарх.

"Важко орієнтуватися в подібних ситуаціях, оскільки тут не було прецеденту і протоколу. Ми – молоді жінки, які намагаються побудувати свою кар'єру і вести своє особисте життя. Але також ми принцеси, тому все це відбувається на очах у публіки", – додала чарівна Євгенія.