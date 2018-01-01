Принцеси і принци серед нас: фото реальних людей, які стали прототипами для героїв Disney
Дивовижні дівчата та хлопці стали справжнім натхненням для творців відомих мультфільмів кіностудії Disney. Білосніжка, Рапунцель чи Мауглі – всі вони були взяті з образу реальних представників жіночої та чоловічої статі.
Пропонуємо дізнатись, звідки творці мультиплікаційних картин Disney брали зовнішній вигляд, манери і риси характерів діснеївських персонажів.
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"Білосніжка і семеро гномів", "Піннокіо"
Білосніжка і Синя фея відповідно – Мардж Чемпіон (актриса і танцівниця)
Королева – Джоан Кроуфорд (актриса)
"Спляча красуня", "101 далматинець" і "Попелюшка"
Аврора, Аніта Редкліфф і Попелюшка відповідно – Хелен Стенлі (актриса і артистка балету)
Стервелла Де Віль – Таллула Банкід
"Аліса в країні чудес"
Аліса – Кетрін Бомонт (актриса)
"Пітер Пен"
Пітер Пен – Боббі Дріскол
Фея Дінь-Дінь – Маргарет Керрі (актриса)
"Русалонька"
Аріель – Алісса Мілано (актриса)
Урсула – Дівайн Джон Вотерс (актриса)
"Красуня і чудовисько"
Белль – Джуді Гарленд (актриса)
"Алладін"
Алладін – Том Круз
Жасмін – Дженніфер Коннеллі (відвідувачка Діснейленду)
"Покахонтас"
Покахонтас – принцеса Матоака (індіанська принцеса)
"Принцеса і жаба"
Тіана – Дженніфер Хадсон (актриса)
"Рапунцель"
Рапунцель – Тейлор Свіфт (співачка)
"Мауглі"
Мауглі і його друзі-тварини – The Beatles (музичний гурт)