Принцеси і принци серед нас: фото реальних людей, які стали прототипами для героїв Disney

Дивовижні дівчата та хлопці стали справжнім натхненням для творців відомих мультфільмів кіностудії Disney. Білосніжка, Рапунцель чи Мауглі – всі вони були взяті з образу реальних представників жіночої та чоловічої статі.

Пропонуємо дізнатись, звідки творці мультиплікаційних картин Disney брали зовнішній вигляд, манери і риси характерів діснеївських персонажів. Читайте також: Яка кіностудія стала найкасовішою у 2017 році: оголошено рейтинг "Білосніжка і семеро гномів", "Піннокіо" Білосніжка і Синя фея відповідно – Мардж Чемпіон (актриса і танцівниця) Королева – Джоан Кроуфорд (актриса) "Спляча красуня", "101 далматинець" і "Попелюшка" Аврора, Аніта Редкліфф і Попелюшка відповідно – Хелен Стенлі (актриса і артистка балету) Стервелла Де Віль – Таллула Банкід "Аліса в країні чудес" Аліса – Кетрін Бомонт (актриса) "Пітер Пен" Пітер Пен – Боббі Дріскол Фея Дінь-Дінь – Маргарет Керрі (актриса) "Русалонька" Аріель – Алісса Мілано (актриса) Урсула – Дівайн Джон Вотерс (актриса) "Красуня і чудовисько" Белль – Джуді Гарленд (актриса) "Алладін" Алладін – Том Круз Жасмін – Дженніфер Коннеллі (відвідувачка Діснейленду) "Покахонтас" Покахонтас – принцеса Матоака (індіанська принцеса) "Принцеса і жаба" Тіана – Дженніфер Хадсон (актриса) "Рапунцель" Рапунцель – Тейлор Свіфт (співачка) "Мауглі" Мауглі і його друзі-тварини – The Beatles (музичний гурт)