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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Принцеси і принци серед нас: фото реальних людей, які стали прототипами для героїв Disney

18:00, сьогодні 3036
Аврора, Аніта Редкліфф і Попелюшка відповідно – Хелен Стенлі
Аврора, Аніта Редкліфф і Попелюшка відповідно – Хелен Стенлі / Фото з відкритих джерел

Дивовижні дівчата та хлопці стали справжнім натхненням для творців відомих мультфільмів кіностудії Disney. Білосніжка, Рапунцель чи Мауглі – всі вони були взяті з образу реальних представників жіночої та чоловічої статі.

Пропонуємо дізнатись, звідки творці мультиплікаційних картин Disney брали зовнішній вигляд, манери і риси характерів діснеївських персонажів.

Читайте також: Яка кіностудія стала найкасовішою у 2017 році: оголошено рейтинг

"Білосніжка і семеро гномів", "Піннокіо"

Білосніжка і Синя фея відповідно – Мардж Чемпіон (актриса і танцівниця)

Королева – Джоан Кроуфорд (актриса)

"Спляча красуня", "101 далматинець" і "Попелюшка"

Аврора, Аніта Редкліфф і Попелюшка відповідно – Хелен Стенлі (актриса і артистка балету)

Стервелла Де Віль – Таллула Банкід

"Аліса в країні чудес"

Аліса – Кетрін Бомонт (актриса)

"Пітер Пен"

Пітер Пен – Боббі Дріскол

Фея Дінь-Дінь – Маргарет Керрі (актриса)

"Русалонька"

Аріель – Алісса Мілано (актриса)

Урсула – Дівайн Джон Вотерс (актриса)

"Красуня і чудовисько"

Белль – Джуді Гарленд (актриса)

"Алладін"

Алладін – Том Круз

Жасмін – Дженніфер Коннеллі (відвідувачка Діснейленду)

"Покахонтас"

Покахонтас – принцеса Матоака (індіанська принцеса)

"Принцеса і жаба"

Тіана – Дженніфер Хадсон (актриса)

"Рапунцель"

Рапунцель – Тейлор Свіфт (співачка)

"Мауглі"

Мауглі і його друзі-тварини – The Beatles (музичний гурт)

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: Phactual
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