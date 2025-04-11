"Пріоритет номер один – ППО": Зеленський розповів, які питання обговорять на "Рамштайні"

Президент Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє звернення до українців увечері 9 квітня. У ньому він розповів про ключові питання, які Україна буде обговорювати на наступному засіданні у форматі "Рамштайн".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

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Які питання обговорять на "Рамштайні"

Зеленський розповів, що обговорив із міністром оборони Рустемом Умєровим підготовку до "Рамштайну", який відбудеться вже у п'ятницю, 11 квітня.

Пріоритет номер один – протиповітряна оборона, передусім протиракетна оборона, проти балістики. Україні потрібно щонайменше десять систем, достатньо ефективних саме проти російських балістичних ракет – "Петріоти" роблять це найкраще. Ми говорили неодноразово з американською стороною, з усіма в Європі, хто здатен допомогти. Ми розраховуємо на рішення,

– розповів президент.

Український лідер додав, що лише за 9 квітня було кілька повітряних тривог в країні через загрозу балістики. Він також зазначив, що частина громадян України фактично постійно живе під загрозою таких ударів.

"І зараз у світі є дефіцит лише політичних рішень для захисту життя, а не самих систем дефіцит. Системи у світі є. Навіть "Петріотів" достатньо, щоб раз і назавжди гарантувати захист від російського терору. Але це рішення політиків, це рішення партнерів", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що другим пріоритетом на "Рамштайні" буде "конкретне опрацювання незмінності підтримки в цьому році".

Стабільність та передбачуваність допомоги для України – це те, що розчаровує агресора й реально стимулює до дипломатії. Потрібно знищити цю спокусу в Путіна, коли він сподівається, що підтримка України зникне. Не зникне. Підтримка буде продовжуватися. Нам потрібен цей сигнал і незмінне постачання оборонної допомоги,

– зазначив український лідер.

Що розповіли полонені громадяни Китаю, які воювали на боці Росії

Зеленський розповів, що наразі СБУ здійснює перші процесуальні дії з полоненими громадянами Китаю. Зокрема вони дають інформацію про те, як опинилися на фронті.

Ми маємо інформацію також і щодо інших громадян КНР у складі російської армії – з іменами, прізвищами та описом конкретних шляхів потрапляння таких солдатів у російський окупаційний контингент. Дипломатичними каналами ми доведемо необхідну інформацію до китайської сторони і, звісно, до кожного у світі, хто чув, як у Пекіні говорили, що не можна розпалювати цю війну ще більше та розширювати її масштаб,

– наголосив президент.

Зеленський наголосив, що залучення китайських громадян до війни підсилює загрозу і вимагає відповідної реакції з боку партнерів України.