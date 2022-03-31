Припинення бойових дій, саміт країн і виведення військ, – Арахамія пояснив алгоритм миру

Давид Арахамія заявив, що для підписання мирного договору найперше необхідно повністю припинити бойові дії. За його словами, ця умова є фундаментальною.

Голова фракції "Слуга народу" наголосив, що ніхто не буде нічого парафувати чи візувати, якщо на території України застосовуватиметься зброя. Про це він повідомив у інтерв'ю журналісту Василю Голованову.

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Потім має бути великий саміт міжнародних партнерів. А перед цим – повне відведення військ. Чи після парафування на саміті має бути повне відведення військ. На позиції, де вони перебували до 23 лютого. І потім уже тимчасове застосування договору,

– сказав Давид Арахамія.

Народний депутат Верховної Ради пояснив, що "оскільки інші країни повинні ратифікувати у своїх парламентах цей договір, на це потрібен якийсь час".

Нейтральний статус – велика процедура

"Найголовніше, що ми кажемо, що для того, аби перейти зараз у повний нейтральний статус, треба змінювати Конституцію. Ми як політики не хочемо брати на себе цей вибір, оскільки вибір має зробити український народ шляхом загальнонаціонального всеукраїнського референдуму", – зазначив голова фракції "Слуга народу".

Це велика процедура, яка може зайняти не менше, ніж пів року. І ця процедура не може бути реалізована на немирній території. Усі люди, які через війну виїхали з України, повинні повернутися додому. Це має бути свідомий вибір громадян, а не політиків,

– додав він.

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