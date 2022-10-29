Це не сьогоднішнє рішення, – Зеленський про припинення Росією зернової угоди
Джерело:Володимир Зеленський
Кремль заявив, що достроково призупиняє дію зернової угоди, що влітку була укладена в Стамбулі. На це відреагував президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні.
Після раптової ранкової "бавовни" у Севастополі 29 жовтня Міноборони держави-терористки заявило, що призупиняє виконання положень зернової угоди. За словами Зеленського, це було цілком передбачувано.
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Росія свідомо загострює продовольчу кризу
Кремль остаточно зриває експортну зернову ініціативу. Проте президент переконаний, що це рішення було ухвалене Росією не сьогодні, а значно раніше.
Але насправді це не сьогоднішнє їхнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством,
– сказав глава держави.
Повне відеозвернення Володимира Зеленського 29 жовтня: дивіться ролик
Важливо, що від вересня в зеленому "зерновому" коридорі стоїть 176 суден, які мали б доправляти продукти продовольства у пункти призначення. Як повідомляє Зеленський, деякі зерновози очікують уже понад три тижні в морі на розблокування шляху.
Це абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки, для Азії,
– наголосив Володимир Зеленський.
Удари Росією по ВМС України
Всупереч усім нормам міжнародного права окупанти обстрілюють українські кораблі, які гарантують безпеку створеному влітку "зерновому" коридору. Як мінімум, двічі загарбники атакували Військово-Морські Сили нашої держави.
Зараз потрібна жорстка міжнародна реакція. Як на рівні ООН, так і на інших рівнях. Зокрема й на рівні "Великої двадцятки". Як Росія може бути серед інших у G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах,
– сказав президент.
Глава держави наголосив, що усі країни-партнери бачать цю штучну чергу із суден та мають на це відреагувати. Фактично Росія вдається до продовольчого шантажу та сміє вирішувати, "чи буде їжа на столах у людей у Єгипті або в Бангладеш".
Зеленський констатував, що Україна надалі бути одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки та боротиметься проти російської агресії, зокрема, аби забезпечити їжею людей.
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Що таке зернова угода22 липня 2022 року у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Згідно з нею, українські кораблі завдяки створеному зеленому коридору отримали змогу експортувати зерно та іншу аграрну продукцію в країни світу. Прямого договору між країнами не було підписано, однак через ООН та Туреччину міністр інфраструктури Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові документи.
Інформацію взято з відкритих джерел
Нагадаємо, сьогодні вранці дрони атакували тимчасово окупований Севастополь в Криму. Внаслідок спроб окупантів збити безпілотники спалахнуло декілька російських кораблів. Опісля якраз стало відомо, що загарбники не будуть виконувати підписану 22 липня угоду.
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