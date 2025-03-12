Можна казати про припинення війни, – республіканець сказав, яке випробування чекає Трампа

Після переговорів в Саудівській Аравії Україна погодилась на тимчасове перемир'я. Цей крок можна вважати початком завершення війни, але водночас він стане випробуванням для Дональда Трампа.

Таку думку 24 Каналу висловив член Республіканської партії Борис Пінкус, зауваживши, що президент США зробив помилку, коли вирішив стати посередником у війні, а не зайняти чітку позицію. Однак тепер від однієї відповіді Владіміра Путіна буде залежати наступний крок Трампа.

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Що чекає на Трампа

На переговорах в Саудівській Аравії Україна оголосила про готовність до повного припинення вогню на 30 днів. Трамп заявив, що тепер світ очікує на таку ж готовність від Росії, а США та Росія проведуть переговори щодо війни в Україні "сьогодні чи завтра".

"Можна казати про припинення війни. Однак водночас це тест не Путіну і не Зеленському. Це Тест Трампу, який не мав морального права вступати в переговори з "Гітлером XXI століття"", – наголосив Пінкус.

Член Республіканської партії зауважив, що президент США зараз виступає посередником, але він повинен мати чітку позицію лідера країни та бути на стороні України. Тепер перед президентом США стоїть важливе випробування.

Як Трамп відреагує на відмову Путіна? (на 30-денне перемир'я – 24 Канал). Я б хотів, щоб Путін відмовив і щоб тоді Трамп показав свою стратегію "мир через силу". Поки бачимо хаос,

– підкреслив він.

Переговори української та американської делегацій вже завершились. Тепер, на думку Пінкуса, варто очікувати реакцію Москви.

Зверніть увагу! Трамп заявив, що "тепер справа за Росією". Представники США, за його словами, вже прямують до Росії.

До речі, видання Bloomberg повідомило, що Кремль не дасть чіткої відповіді щодо ідеї перемир'я на 30 днів. Ймовірно, Путін буде затягувати час та ставити свої умови (наприклад, припинення поставок зброї в Україну як умову припинення вогню).