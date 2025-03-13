Путін може піти на 30-денне припинення вогню, – Денисенко спрогнозував подальші дії

Кремлівський диктатор Владімір Путін може погодитись на 30-денне перемир'я. Вірогідність цього значно більша, ніж 50%. Протягом цих 30 днів будуть відбуватися переговори.

Від цих переговорів і залежатиме, як розвиватимуться події далі. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Вадим Денисенко.

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"Вірогідність більша, ніж 50%"

Вадим Денисенко зазначив, що 30-денне перемир'я – це проміжний етап. Для Росії буде логічніше погодитись на правила США. Однак росіяни можуть вирішити пропустити його та продовжувати війну далі. Тоді на цьому етапі це майже закриє можливості для переговорного процесу. Рішення буде приймати сам Путін, виходячи з того, чи це допоможе йому довше жити та далі керувати Росією.

Ймовірно, Путін погодиться на 30-денне перемир'я з великими обмовками, заявами, розповідями. Але вірогідність того, що він погодиться значно більша, ніж 50%. Протягом цих 30 днів будуть відбуватися переговори, від якості, інтенсивності, реалістичності яких буде залежати те, як далі розвиватимуться події,

– припустив він.

У США є важелі впливу на Путіна. Зокрема, перекрити Балтійське море. Тоді 60% експорту російської нафти зупиниться, якщо говорити про ідеальний сценарій. Вони можуть показати, що останні санкції екслідера Штатів Джо Байдена, які вступають у дію 27 березня, почнуть діяти.

"Перший варіанти – дуже радикальний. Не думаю, що американці на нього підуть зараз. Але другий варіант – для них реалістичний. Якщо вони бачать, що росіяни не входять у переговорний процес, вони мають можливості це зробити", – сказав політолог.

За його словами, Путін цього дуже боїться. Так званий очільник Кремля розуміє, що тоді він залежатиме від російських еліт.