Три підступні сценарії, які можуть розіграти росіяни щодо перемир'я

Офіційна позиція Росії щодо 30-денного перемир'я поки залишається невідомою. Ба більше, навіть російські пропагандисти не отримали вказівок і не знають, що мають говорити.

По це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що зараз Владімір Путін може обрати один з трьох сценаріїв. Кожен з них спробують використати проти України

До теми Чи погодиться Росія на 30-денне перемир'я та чому переговори в Джидді – успіх для України

Що задумав Путін

Концептуально можна виокремити 3 базові сценарії поведінки Путіна. Перший полягає в тому, що росіяни зроблять те, чого від них не очікують, і погодяться на перемир'я.

Він становить ризики для самої Росії, адже всередині країни почнуться суперечки, розмови про те, що їх кинули, зрадили. Так звані російські військкори вже про це пишуть.

Другий сценарій – відмовитися. Цілком ймовірно, що диктатор скаже, що у Росії є просування на фронтах, все йде за планом, а перемир'я потрібне тільки українцям,

– зауважив Іван Ступак.

У такому випадку все залежатиме від позиції США. Якщо Дональд Трамп розгнівається і вирішить йти до кінця, тоді Україна отримає всю потрібну зброю, можливість завдавати ударів по всіх ворожих об'єктах. Натомість Росію чекатиме посилення санкцій.

На жаль, також можлива інша позиція, коли Трамп відступить і зосередиться на Близькому Сході, Китаю, Північній Кореї.

Третій сценарій – це коли росіяни нібито погоджуються, але продовжують тягнути час. Це їхня класична поведінка. Вони почнуть вимагати більших поступок, гарантій для себе, розповідатимуть, що їм не подобається. Все це для того, щоб здобути більші переваги на фронті,

– припустив Іван Ступак.

Саме з російського погляду, третій сценарій є найімовірнішим. Кремль заявить, що нібито готовий до перемир'я, але окупанти на фронті продовжать тиск. Цікаво, що визначеності немає навіть у путінських "рупорів". Пропагандисти обмежуються короткими заявами й здебільшого мовчать про те, що відбувається.