Від чого залежить припинення вогню з Росією: відповідь Зеленського

Діалог України та США в Саудівській Аравії світ оцінив із захопленням. Києву вдалося подолати непоступливість американців. Зеленський теж відгукнувся про переговори позитивно, передає 24 Канал.

Після дипломатичного тріумфу в Джидді важливо вирішити питання ceasefire (припинення вогню). З цього усе має початися, але це складне питання. Як і питання окупованих територій, про яке теж говорили в Саудівській Аравії.

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Що Україна хоче зробити після перемовин у Джидді

Зеленський переконаний, що треба зберегти склад обох переговорних команд. Оскільки представники цих команд порозумілися між собою, слід зберегти цей діалог.

Зустріч дійсно була дуже позитивна. Вважаю, це найкраща зустріч за кілька місяців, яка була між нашими командами. Або найкращий тон спілкування. І це була абсолютно конструктивна бесіда, з повагою. Це була зустріч стратегічних партнерів. Я хотів би продовження в тому ж напрямку,

– сказав президент.

А далі треба дотиснути Москву та все ж дійти до припинення вогню. Для цього Київ уже зробив перший крок, тож справа за росіянами.

"Другу сторону треба змусити піти на припинення вогню. Президент Трамп говорить про те, що він вважає найголовнішим ceasefire для закінчення війни. Він це декларує. Дуже багато людей загинуло. Він хоче припинити загибель людей. Сьогодні це залежить від його тиску і від бажання Путіна. Ми своє бажання вже продемонстрували", – пояснив Зеленський.

Як повідомив Андрій Сибіга, Україна формує команду, яка контролюватиме потенційне 30-денне перемир'я.