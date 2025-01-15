Кінець війни між ХАМАС та Ізраїлем: що відомо про угоду, яку уклали сторони

15 січня стало відомо, що Тель-Авів і Газа уклали угоду про припинення вогню. Очікуються, що бойові дії зупиняться вперше за понад рік ізраїльської операції в Секторі Гази.

Усе, що відомо про домовленість між терористами ХАМАС та Ізраїлем, розповідає 24 Канал.

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