Кінець війни між ХАМАС та Ізраїлем: що відомо про угоду, яку уклали сторони
15 січня стало відомо, що Тель-Авів і Газа уклали угоду про припинення вогню. Очікуються, що бойові дії зупиняться вперше за понад рік ізраїльської операції в Секторі Гази.
Усе, що відомо про домовленість між терористами ХАМАС та Ізраїлем, розповідає 24 Канал.
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Очікується, що американські заручники будуть звільнені під час початкової фази перемир'я в Газі, про яку було домовлено. У Газі утримують семеро американських заручників. Троє американців, які вважаються живими, це Едан Александер, Сагуї Декель-Чен і Кіт Сігел; ще чотирьох було оголошено мертвими, а їхні останки ще не повернуто. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав укладання угоди про припинення вогню щодо заручників. Він похвалив посередників Катар, Єгипет і Сполучені Штати за "їх самовіддані зусилля в укладенні цієї угоди". Він сказав, що припинення вогню має усунути перешкоди для доставки допомоги в Газу на тлі "катастрофічної" гуманітарної ситуації в анклаві. ХАМАС заявив, що досягнення угоди щодо припинення вогню в Газі знаменує собою "вирішальний поворотний момент" у його "боротьбі з ворогом". Угода про припинення агресії проти Гази є досягненням для нашого народу, нашого опору, нашої нації та вільних людей світу. Це знаменує вирішальний поворотний момент у боротьбі з ворогом, на шляху до досягнення цілей нашого народу щодо звільнення та повернення, Терористи подякували посередникам, "які доклали великих зусиль для досягнення цієї угоди, особливо Катару та Єгипту". За даними ЗМІ, очікується, що серед звільнених будуть п'ять ізраїльських солдатів-жінок, кожну з яких буде обміняно на 50 палестинських в'язнів, у тому числі 30 засуджених бойовиків, які відбувають довічне ув'язнення. •Очікується звільнення сотень палестинських в'язнів. Палестинські в'язні, яких вважають відповідальними за вбивства ізраїльтян, не будуть звільнені на Західний берег, а скоріше в Сектор Газа або за кордон за угодами з іноземними державами. Урядовий ЗМІ ХАМАС в Газі закликає жителів анклаву не повертатися до офіційного початку припинення вогню. Я вітаю угоду про припинення вогню та угоду про заручників між Ізраїлем і ХАМАС, яка принесе вкрай необхідну допомогу тим, хто постраждав від руйнівного конфлікту. ЄС продовжує підтримувати всі зусилля, спрямовані на довготривалий мир і відновлення, Ще до того, як стало відомо про укладання угоди, держсекретар Блінкен пояснив, як вона втілюватиметься: ХАМАС, Ізраїль припиняють вогонь. Ізраїль відводить свої війська. Починають звільняти заручників. Ув'язнені виходять з ізраїльських в'язниць і повертаються назад. І ми різко збільшуємо гуманітарну допомогу людям, які так відчайдушно її потребують, Блінкен зазначив, що за цей час "ми повинні домовитися про домовленості, щоб досягти постійного припинення вогню... Щоб Ізраїль вивів усі свої війська з Гази, щоб ХАМАС не повернувся, і щоб були створені необхідні механізми управління, відновлення безпеки, щоб Газа могла рухатися далі. Блінкен сказав, що над механікою постійного припинення вогню працювали "протягом останніх шести-семи місяців, інтенсивно, але тихо, з арабськими партнерами та іншими сторонами". За його словами, протягом наступних шести тижнів Ізраїль проведе переговори про необхідні домовленості для отримання другої фази, яка є остаточним припиненням війни. "Дозвольте мені повторити це ще раз: остаточне припинення війни", –наголосив Байден. Він зазначив, що є низкадеталей для переговорів, щоб перейти від першого етапу до другого. Але в плані сказано, що якщо переговори триватимуть більше шести тижнів, припинення вогню триватиме до тих пір, поки триватимуть переговори. У потенційній третій фазі угоди "будь-які останні останки заручників, які були вбиті, будуть повернуті їхнім сім’ям, і розпочнеться великий план реконструкції Гази". За словами американського президента, угода між Ізраїлем і ХАМАС "дозволить зупинити бойові дії в Газі, збільшити обсяги вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню і возз'єднати заручників з їхніми сім'ями після більш ніж 15 місяців ув'язнення". "Це результат не лише надзвичайного тиску, який чинився на ХАМАС, і зміни регіонального балансу після припинення вогню в Лівані та ослаблення Ірану, але й наполегливої та кропіткої американської дипломатії", – додав він. Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС набуде чинності 19 січня. Про це заявив на пресконференції прем'єр Катару Аль-Тані. Армія оборони Ізраїлю оголосила, що операція з повернення заручників називатиметься "Крила свободи". Як повідомляють ЗМІ, підготовка до прийому звільнених заручників вже розпочалася. У своїй соцмережі Дональд Трамп підтвердив, що була досягнута угода щодо звільнення ізраїлських заручників. Політик заявив, що ті скоро будуть вдома. Новий президент підкреслив власну заслугу в укладенні угоди, написавши, що це "сталося лише в результаті його історичної перемоги в листопаді, оскільки це стало сигналом для всього світу, що його адміністрація шукатиме миру та укладатиме угоди для забезпечення безпеки всіх американців і союзників". "З цією угодою моя команда національної безпеки, завдяки зусиллям спеціального посланника на Близькому Сході Стіва Віткоффа, продовжить тісно співпрацювати з Ізраїлем і нашими союзниками, щоб переконатися, що Газа НІКОЛИ знову не стане притулком для терористів", – наголосив Трамп. 15 січня обидві сторони – ХАМАС та Ізраїль – офіційно оголосили, що прийняли умови угоди, реалізація пунктів якої займе 42 дні. Вона передбачає, що 14 січня, напередодні укладання угоди, колишній міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що "ідеальної угоди" не існує. Ніколи не буде ідеальної угоди, і ніколи не було можливості її укласти – кожна угода буде супроводжуватися болісними витратами, Політик підкреслив, що "залишення 98 заручників у полоні вища, ніж ціна болісної угоди, яка обговорюється з квітня". Ця заява прозвучала на тлі протестів в Єрусалимі проти нової угоди про припинення вогню щодо заручників. Протестувальники, в тому числі деякі сім’ї заручників, закликали ізраїльське керівництво "не здаватися ХАМАС". Переговори між Ізраїлем та ХАМАС щодо припинення вогню та обміну заручниками велися кілька місяців, починаючи з квітня, за посередництва Катару, Єгипту і США. Наприкінці грудня 2024 року стало відомо, що угода готова на 90 відсотків.
— йдеться в заяві ХАМАС у середу.
У ЄС відреагували на угоду
– йдеться у повідомленні європейської комісарки з питань Середземноморʼя Дубравки Шуїця.
– сказав він, додавши, що все це відбувається протягом шести тижнів.
Байден розкрив, що включатимуть друга і третя фаза угоди
Байден відреагував на угоду між Газою і Тель-Авівом
Трамп відреагував на укладання угоди
– сказав він.
Очікується, що американські заручники будуть звільнені під час початкової фази перемир'я в Газі, про яку було домовлено.
У Газі утримують семеро американських заручників. Троє американців, які вважаються живими, це Едан Александер, Сагуї Декель-Чен і Кіт Сігел; ще чотирьох було оголошено мертвими, а їхні останки ще не повернуто.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав укладання угоди про припинення вогню щодо заручників.
Він похвалив посередників Катар, Єгипет і Сполучені Штати за "їх самовіддані зусилля в укладенні цієї угоди".
Він сказав, що припинення вогню має усунути перешкоди для доставки допомоги в Газу на тлі "катастрофічної" гуманітарної ситуації в анклаві.
ХАМАС заявив, що досягнення угоди щодо припинення вогню в Газі знаменує собою "вирішальний поворотний момент" у його "боротьбі з ворогом".
Угода про припинення агресії проти Гази є досягненням для нашого народу, нашого опору, нашої нації та вільних людей світу. Це знаменує вирішальний поворотний момент у боротьбі з ворогом, на шляху до досягнення цілей нашого народу щодо звільнення та повернення,
Терористи подякували посередникам, "які доклали великих зусиль для досягнення цієї угоди, особливо Катару та Єгипту".
За даними ЗМІ, очікується, що серед звільнених будуть п'ять ізраїльських солдатів-жінок, кожну з яких буде обміняно на 50 палестинських в'язнів, у тому числі 30 засуджених бойовиків, які відбувають довічне ув'язнення.
•Очікується звільнення сотень палестинських в'язнів. Палестинські в'язні, яких вважають відповідальними за вбивства ізраїльтян, не будуть звільнені на Західний берег, а скоріше в Сектор Газа або за кордон за угодами з іноземними державами.
Урядовий ЗМІ ХАМАС в Газі закликає жителів анклаву не повертатися до офіційного початку припинення вогню.
Я вітаю угоду про припинення вогню та угоду про заручників між Ізраїлем і ХАМАС, яка принесе вкрай необхідну допомогу тим, хто постраждав від руйнівного конфлікту. ЄС продовжує підтримувати всі зусилля, спрямовані на довготривалий мир і відновлення,
Ще до того, як стало відомо про укладання угоди, держсекретар Блінкен пояснив, як вона втілюватиметься:
ХАМАС, Ізраїль припиняють вогонь. Ізраїль відводить свої війська. Починають звільняти заручників. Ув'язнені виходять з ізраїльських в'язниць і повертаються назад. І ми різко збільшуємо гуманітарну допомогу людям, які так відчайдушно її потребують,
Блінкен зазначив, що за цей час "ми повинні домовитися про домовленості, щоб досягти постійного припинення вогню... Щоб Ізраїль вивів усі свої війська з Гази, щоб ХАМАС не повернувся, і щоб були створені необхідні механізми управління, відновлення безпеки, щоб Газа могла рухатися далі.
Блінкен сказав, що над механікою постійного припинення вогню працювали "протягом останніх шести-семи місяців, інтенсивно, але тихо, з арабськими партнерами та іншими сторонами".
За його словами, протягом наступних шести тижнів Ізраїль проведе переговори про необхідні домовленості для отримання другої фази, яка є остаточним припиненням війни. "Дозвольте мені повторити це ще раз: остаточне припинення війни", –наголосив Байден.
Він зазначив, що є низкадеталей для переговорів, щоб перейти від першого етапу до другого. Але в плані сказано, що якщо переговори триватимуть більше шести тижнів, припинення вогню триватиме до тих пір, поки триватимуть переговори.
У потенційній третій фазі угоди "будь-які останні останки заручників, які були вбиті, будуть повернуті їхнім сім’ям, і розпочнеться великий план реконструкції Гази".
За словами американського президента, угода між Ізраїлем і ХАМАС "дозволить зупинити бойові дії в Газі, збільшити обсяги вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню і возз'єднати заручників з їхніми сім'ями після більш ніж 15 місяців ув'язнення".
"Це результат не лише надзвичайного тиску, який чинився на ХАМАС, і зміни регіонального балансу після припинення вогню в Лівані та ослаблення Ірану, але й наполегливої та кропіткої американської дипломатії", – додав він.
Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС набуде чинності 19 січня. Про це заявив на пресконференції прем'єр Катару Аль-Тані.
Армія оборони Ізраїлю оголосила, що операція з повернення заручників називатиметься "Крила свободи".
Як повідомляють ЗМІ, підготовка до прийому звільнених заручників вже розпочалася.
У своїй соцмережі Дональд Трамп підтвердив, що була досягнута угода щодо звільнення ізраїлських заручників. Політик заявив, що ті скоро будуть вдома.
Новий президент підкреслив власну заслугу в укладенні угоди, написавши, що це "сталося лише в результаті його історичної перемоги в листопаді, оскільки це стало сигналом для всього світу, що його адміністрація шукатиме миру та укладатиме угоди для забезпечення безпеки всіх американців і союзників".
"З цією угодою моя команда національної безпеки, завдяки зусиллям спеціального посланника на Близькому Сході Стіва Віткоффа, продовжить тісно співпрацювати з Ізраїлем і нашими союзниками, щоб переконатися, що Газа НІКОЛИ знову не стане притулком для терористів", – наголосив Трамп.
15 січня обидві сторони – ХАМАС та Ізраїль – офіційно оголосили, що прийняли умови угоди, реалізація пунктів якої займе 42 дні. Вона передбачає, що
14 січня, напередодні укладання угоди, колишній міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що "ідеальної угоди" не існує.
Ніколи не буде ідеальної угоди, і ніколи не було можливості її укласти – кожна угода буде супроводжуватися болісними витратами,
Політик підкреслив, що "залишення 98 заручників у полоні вища, ніж ціна болісної угоди, яка обговорюється з квітня".
Ця заява прозвучала на тлі протестів в Єрусалимі проти нової угоди про припинення вогню щодо заручників. Протестувальники, в тому числі деякі сім’ї заручників, закликали ізраїльське керівництво "не здаватися ХАМАС".
Переговори між Ізраїлем та ХАМАС щодо припинення вогню та обміну заручниками велися кілька місяців, починаючи з квітня, за посередництва Катару, Єгипту і США.
Наприкінці грудня 2024 року стало відомо, що угода готова на 90 відсотків.