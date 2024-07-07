Орбан розповів, як Путін відреагував на ідею "швидкого" припинення вогню

Минулого тижня Віктор Орбан відвідав Москву, де зустрівся з Владіміром Путіним. Угорський прем'єр переказав позицію очільника Кремля щодо ідеї про "припинення вогню" задля пришвидшення переговорів.

За словами прем'єра Угорщини, Путін не зацікавлений у тому, аби припиняти вогонь задля того, аби підготувати грунт для переговорів.

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Що сказав Путін Орбану

Російський диктатор у розмові з Орбаном сказав, що, мовляв, справжні переговори неможливі без залучення обої сторін конфлікту. Також очільник Кремля зазначив, що те, що робиться без участі Москви не має жодного значення. Вочевидь, Путін мав на увазі Саміт миру, куди представників Росії не покликали.

Правитель країни – агресорки вкотре зробив відсилання до переговорів у Стамбулі навесні 2022 року. Він заявив, що відтоді позиція Москви не змінилася, і вона готова до перемовин на тих самих умовах.

Орбан підсумував, що ні Путін, ні Зеленський не має мають позитивних очікувань щодо припинення вогню. Обидві сторони вважають, що супротивник використає паузу у бойових діях проти них.

Нагадаємо, що угорський прем'єр відповів на хейт через свою поїздку до Москви. Він наголосив, що не є другом Путіна, а є другом миру.