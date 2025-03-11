З 11 березня була пропозиція безумовного припинення вогню, треба дотиснути Росію, – Зеленський

Президент Зеленський наголосив, що потрібно ще більше тиснути на Росію. Пропозиція про повне припинення вогню була озвучена ще 11 березня, але Кремль досі продовжує свій терор.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на традиційне вечірнє звернення президента Зеленського.

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"Удари вже б припинились, але саме Росія продовжує все це"

Партнери мають допомогти Україні у боротьбі із російським терором.

"І потрібно також більше тиску на Росію, щоб цей терор припинився. І це залежить від усіх партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі", – наголосив Зеленський.

Він додав, що абсолютно всім у світі зрозуміло, що Росія – єдина, хто приніс війну в Україну і затягує її.

Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню, і такі удари вже б припинились. Але саме Росія продовжує все це. І ще кожної ночі, кожної доби завдає максимально цинічних ударів,

– зауважив глава держави.

Він додав, що мав розмову із міністром оборони Рустемом Умєровим про хід переговорів у Саудівській Аравії у неділю, 23 березня. Як зауважив президент, розмова між сторонами "достатньо корисна", і робота делегацій триває.

"Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари: хто цю війну приніс, той і повинен її забрати", – резюмував Володимир Зеленський.

Без тиску Москва й надалі буде зневажати справжню дипломатію та руйнувати життя мирних людей.