Росія далі заперечує тезу про безумовне припинення вогню, – Кислиця про Стамбул

У Стамбулі 2 червня завершився другий тур переговорів України та Росії. Перший заступник керівника Міністерства закордонних справ України Сергій Кислиця розповів деякі деталі.

Він зауважив, що Росія продовжує виступати проти безумовного припинення вогню. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступи Сергія Кислиці після закінчення переговорів.

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Росія не бажає припинення вогню

Російська сторона заперечує тезу про безумовне припинення вогню. Так, до слова, було й під час першого туру переговорів 16 травня.

Наша пропозиція про повне припинення вогню залишається чинною. І це зазначено у тих паперах, якими ми сьогодні (2 червня – 24 Канал) обмінялися,

– наголосив Кислиця.

До слова, наразі відомо, що Україна та Росія домовилися про новий обмін полоненими та повернення тіл загиблих воїнів.

Також міністр оборони Рустем Умєров розповів, що усі ключові питання "можуть бути вирішені тільки на найвищому рівні", тобто під час зустрічі президентів. Україна очікує отримати відповідь щодо цього до 30 – 31 червня.