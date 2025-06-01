Змінили риторику щодо Росії: Кислиця пояснив, що стоїть за заявами США в ООН

Протягом останніх двох засідань ООН риторика США щодо Росії змінилася. Заяви американських дипломатів свідчать про чітку позицію країни щодо перемир'я.

Про це заступник міністра закордонних справ і колишній постпред України при ООН Сергій Кислиця сказав в коментарі "Укрінформу", передає 24 Канал.

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Заяви США щодо Росії відображають позицію країни

За словами Кислиці, США в ООН показують свою чітку позицію, яка наполягає на безумовному та негайному припиненні вогню в Україні. Це доводять останні дві заяви Сполучених Штатів у Радбезі.

Український дипломат нагадав, що Київ уже давно висловив готовність піти на безумовне перемир'я, проте Росія в Стамбулі категорично відкинула таку можливість.

Важливо також, що Вашингтон через своїх представників у Нью-Йорку заявив: Україна не є перепоною для встановлення режиму безумовного припинення вогню,

– вказав дипломат.

Заступник глави МЗС вважає обидва виступи американців в ООН важливими в контексті майбутньої зустрічі в Стамбулі 2 червня. Кислиця наголосив, що будь-яка заява, озвучена в Раді Безпеки ООН, відображає офіційну позицію держави, а не є приватною думкою дипломата.

Зауважимо, на засіданні Ради Безпеки ООН 29 травня представник США закликав Москву погодитися на угоду щодо припинення вогню в Україні. Дипломат зазначив, що угода, яку пропонують зараз, – це найкращий можливий результат для Росії. "Президент Путін повинен погодитися на цю угоду", – вказали США.