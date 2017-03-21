"Путін зараз задоволено посміхається": інтерв'ю з віцемаршалом Британії про перемир'я

Російські окупанти шляхом величезних втрат отримують певні здобутки на фронті, через що диктатор Владімір Путін вважає, нібито він перемагає у війні. Це може стати причиною, чому Путін не захоче йти на припинення вогню на фронті. Крім того, припинення вогню не означає завершення війни. Для цього потрібні надійні гарантії безпеки, які США не хочуть надавати, а в Європі зараз паніка.

Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл в інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що єдина людина, яка зараз задоволена перебігом подій щодо війни, – це Путін. Як до цього причетний Трамп, що чекає Україну влітку та що найскладніше у завершенні війни – читайте далі у матеріалі.

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ЗСУ чекає дуже важке літо

Чи очікуєте ви, що Владімір Путін погодиться на угоду про припинення вогню?

Коротка відповідь – ні. Ми можемо вдаватися в подробиці, але як колишній військовий офіцер, я можу сказати, що зазвичай ви отримуєте припинення вогню лише тоді, коли обидві сторони перебувають у глухому куті. Вони або борються одна з одною, але ніхто не виграє, або вони обидві бачать вигоду в тому, щоб зупинитися, або настає кінець війни, коли одна сторона виграла, а інша програла. Зараз ні того, ні іншого не відбувається.

Відверто кажучи, Україна програє на полі бою, Путін наступає. Він витісняє українські війська з Курщини, просувається на Донбасі. Чому він мав би зупинятися? Думаю, що Дональд Трамп досить сильно тиснув на Україну, на президента Володимира Зеленського, щоб він був готовий до переговорів. Утім, потрібні обидві сторони, щоб домовитися про припинення вогню.

Повне інтерв'ю з віцемаршалом ВПС Британії: дивіться відео

Зараз дуже важко зрозуміти, чому президент Путін мав би зупинитися. Думаю, врешті-решт усе залежить від того, які зараз цілі у Путіна – чого він намагається досягти? На цей час, якщо він просувається на полі бою, він зупиниться лише тоді, коли досягне своїх цілей. Зараз не схоже, що він вже це зробив. Тому коротка відповідь – не думаю, що ми побачимо прорив у переговорах.

Однак президент Трамп поставив "м'яч" на бік Росії. Він, ймовірно, справді вірить, що Путін хоче зупинити війну. Трамп дав йому можливість зупинитися. Чи скористається Путін цією можливістю – доведеться почекати й подивитися.

Якщо Владімір Путін не скористається цією можливістю від Трампа, щоб зупинити війну, що буде далі?

Нещодавно більшість з нас були дуже стурбовані тим, що президент Трамп зупинив військову допомогу Україні та припинив ділитися розвідданими. З тих двох пунктів я менше переживав через те, що військова допомога припиниться. Військова допомога з США вже припинялася у 2023 році на кілька місяців через суперечки в Конгресі. Проте Україна має великі запаси зброї.

Водночас припинення обміну розвіданими – це серйозний виклик. Тому мені дуже приємно бачити, що США відновили військову допомогу і, що важливіше, знову розпочали обмін розвіданими. Однак ризик полягає в тому, що Трамп послабив Україну, отже, підбадьорив Путіна. Хто знає, як далеко ще можуть зайти Путін і його війська.

Зараз для України дуже важкий час на полі бою, особливо якщо повідомлення вказують на те, що Сили оборони України не зможуть довго утримувати захоплену територію в Росії. Як правило, зима – не найкращий час для боїв, бо на деревах немає листя, земля тверда, але Росія продовжує боротьбу. Тож щойно почнеться справжня весна, це може бути дуже важко. Думаю, попереду на Україну чекає дуже важке літо.

Чи погодиться Путін на завершення війни

Чим ризикує Путін, якщо не прийме цю пропозицію від Дональда Трампа?

Президент Путін, ймовірно, не хоче зупиняти війну. Імовірно, у нього є список того, що він хоче:

щоб США не дозволили Україні вступити до НАТО;

щоб з Росії зняли всі санкції;

щоб Росію повернули до G8;

щоб рішення Міжнародного суду було скасовано.

Купа речей, на які Захід не піде. Але Путін може викласти все це на стіл і сказати, "якщо ви мені це запропонуєте, то я зупинюся". Це дуже ускладнить життя президенту Трампу, тому що він хоче зупинити війну, але не хоче винагороджувати президента Путіна.

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Набагато складніше питання полягає в тому, що з боку Великої Британії, Європи, а також з боку Заходу в цілому, відчувається, що президента Володимира Зеленського маргіналізували, тобто його роль та вплив на міжнародній арені значно зменшились або стали менш помітними.

Таке відчуття, що він не є частиною розмови. Але це саме ваша країна зазнала вторгнення. Саме Україна втратила сотні тисяч військових, мільйони людей переселилися, цілі громади зрівнялися з землею. Це не може бути припиненням вогню чи припиненням війни без участі України в цьому.

Ще одне моє занепокоєння полягає в тому, що Дональд Трамп просто хоче, щоб війна була припинена. Але президент Путін все ще хоче припинити існування України, він не визнає, що Україна має право на існування. Тож навіть якщо війна припиниться сьогодні – вона почнеться знову. Тому ключове питання – це гарантії безпеки. США не хочуть їх надавати, говорять про угоди з корисними копалинами. Тож як Європа надасть ці гарантії?

Зараз у Європі паніка, тому зараз є багато питань без відповідей. Єдина людина, яка, ймовірно, сидить склавши руки з сигаретою, погладжуючи свого кота, як Блофельд у Джеймсі Бонді, – це президент Путін, який задоволено посміхається зараз, адже він навіть не міг очікувати, що все піде так добре для нього не лише на полі бою, а й з новим американським президентом.

Тому я бачу в цьому чудову можливість для Росії. Я просто сподіваюся, що президент Трамп усвідомлює і знає, що він робить, тому що зараз це виглядає так, ніби він намагається передати перемогу президенту Путіну. Не тільки зараз, але і в майбутньому.

Про "виставу" Путіна на Курщині

Путін нещодавно відвідав командний центр російської армії в Курській області. Він був одягнений у військову форму. Ви сприймаєте це як своєрідний меседж Заходу, що він не хоче зупиняти цю війну?

Я не впевнений, що ця постановка була для міжнародної аудиторії. Його форма була дуже чистою. Вона не була вигорілою. У військової форми темно-зелений колір стає все світлішим і світлішим, коли ви перете її багато разів. Вона була ще новенька, дуже яскрава. Він виглядав старим чоловіком у тій військовій формі. Вона не була схожа на уніформу бійця. Подивіться, скільки йому років – 74. На тих кадрах він виглядав таким старим.

Це перший раз, коли він відвідав Курщину з того часу, як туди зайшла Україна. Думаю, це було для його російської аудиторії, яка питає, чому Путін дозволив вдертися в Росію? Оскільки Путін не знав, коли йому вдасться захопити територію назад, він не відвідував її. Думаю, зараз він дуже впевнений, що його військові ось-ось витіснять Україну, тому хоче асоціювати себе у військовій формі з великою перемогою Росії.



Путін на Курщині / Скриншот із відео

Не думаю, що хтось на Заході взагалі звертає увагу на те, що він носить. Як би не закінчилася ця війна, Путін захоче продемонструвати російському народу, що це була велика перемога Росії, що це було варте жертв, витрачених коштів, інфляції та впливу на економіку. Думаю, він готує ґрунт для того, щоб продемонструвати, що він був великим російським лідером воєнного часу, який приніс цю велику "перемогу" своїй нації. Саме про це була ця картина.

Ви згадали, що він виглядав досить старим. Чи вірите ви, що це дійсно був Путін?

Знаю, що є багато людей, які припускають, що можуть бути двійники Путіна. Я не хочу дискутувати про це. Я військовий. Чи має це якесь значення для стратегії? Ні, не має. Думаю, якби ви були солдатом на місці й зустрічалися з Путіним раніше, а потім приїхав інший Путін, то ви б знали, що цей не справжній.

І це, я думаю, було б дуже складно для Путіна, тому що чутки швидко поширюються. Я визнаю, що Путін повинен захистити себе. Він знає, що цілком може бути непопулярним лідером у війську, тому що військові – це люди, які втратили багато життів.

Спосіб, яким російські війська воюють на передовій, означає, що вони приймають масові втрати, але це забезпечує просування на полі бою. Багато солдатів втрачають багато друзів, багато колег. Тому я підозрюю, що Путін хотів би бути дуже обережним, якби відвідав лінію фронту з солдатами зі зброєю. Він не хотів би давати нікому шансу помститися йому.

Путін перестав боятися НАТО і думає, що виграє

На вашу думку, чи шкодує Владімір Путін про вторгнення в Україну?

Це дуже гарне запитання. Я озираюся на лютий 2022 року, коли російські війська скупчилися біля українського кордону, а потім здійснили наступ на Київ. Були повідомлення про те, що багато хто з російських солдатів мав при собі парадну форму, адже очікував, що їх зустрінуть у Києві з квітами й подякують. Це був масовий провал у розвідці. Це було дуже принизливо для президента Путіна.

Він завжди називав це так званою "спеціальною військовою операцією". Ми побачили, що війна рухалася вперед і набирала обертів, але зараз очевидно, що Путін забезпечує безпеку. Той сухопутний міст із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, що з'єднує Росію з Кримом, дає набагато більше безпеки життєво важливому порту в Севастополі для Росії.

Росія не очікувала, що через 3 роки все ще воюватиме. Утім, думаю, Владімір Путін бачить своє місце в історії. У його кабінетах стоять великі статуї Петра I та деяких героїв колишнього Радянського Союзу. Він бачить своє місце в історії в тому, щоб повернути собі деякі з тих націй, які колись були Радянським Союзом. Хоча він, мабуть, не очікував, що буде так важко, якщо подивитися на це через іншу призму.

Можливо, Путін дуже боявся НАТО. Зараз він менше боїться НАТО, тому що йому вдалося налякати західних політиків, щоб вони не втручались. Він відчув, що сформував нові відносини з Іраном, з Північною Кореєю, з Китаєм. Тож в певному сенсі, він може вважати, що робить Росію знову великою.

Знаю, що це звучить дивно з погляду України, але це все про його власну аудиторію, його власну історію, як він пише її. Тому так, думаю, він буде здивований, що це зайняло так багато часу, але стратегічно він буде дуже задоволений тим, що сталося на цей час.

Що найскладніше у завершенні війни

Про сценарії розвитку подій в разі домовленості про припинення вогню – чи може Росія порушити цю угоду, напавши на Суми чи в напрямку Києва?

Одна справа – мати перемир'я, зовсім інша – яке є безпекове середовище, аби Росія знову не пішла в атаку.

Багато хто на Заході, а особливо Трамп, просто бачать у цьому можливість зупинити бойові дії та припинити вбивства. Скажу як військовий: якщо ти не розв'язав проблему – ти не закінчиш війну. Битва може зупинитися, але ви не закінчите війну.

Востаннє, коли я приїжджав в Україну в жовтні, мені кілька разів нагадували, що війна почалася не у 2022 році. Це почалося не у 2014 році. Росія вже 300 років у різних формах атакує Україну і намагається знищити український народ, його мову, культуру, цивілізацію та самобутність. Тому припинення вогню – це не закінчення війни. Потрібне міцне безпекове середовище у післявоєнний час. І це найскладніша розмова.

Володимир Зеленський визнав, що йому потрібна американська допомога. Тому він погодився вести переговори, але дуже чітко сказав, що не може дозволити домовлятися про мир, якщо немає чітких гарантій безпеки.

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Я пам'ятаю історію. 1994 рік, Будапештський меморандум. Україна була третьою за величиною ядерною державою та погодилася віддати свою ядерну зброю в обмін на залізну гарантію суверенітету країни. Через 20 років Путін йде в атаку, а Захід здебільшого нічого з цим не робить. Пам'ять про це не дозволить президенту Зеленському погодитися підписати "клаптик паперу". Це має бути щось більш міцне.

Саме це США, Захід, Європа, Британія намагаються вирішити. А саме – як організувати це безпекове середовище. Звісно, Путін проти цього, бо він захоче зберегти можливість ще одного наступу на Україну в майбутньому.

Які є проблеми з введенням миротворців

Якими можуть бути надійні гарантії безпеки? Чи здатні Велика Британія, Франція та інші європейські союзники забезпечити їх без підтримки США?

Це дуже складне питання. Чому це складно? Наприклад, в одній з військових оцінок говорилося, що нам потрібно мати 100 тисяч солдатів в Україні для гарантій безпеки. Ми маємо 74 тисячі солдатів у британській армії. Здається, ніби їх майже достатньо. Але частина з них проходить навчання, а інші займаються логістикою. Це близько 30 – 35 тисяч.

Якщо ви захочете, аби вони були постійно присутні в Україні, припустимо 4 місяці поспіль, тоді вам потрібно було б розгорнути одну команду, а іншу вже готувати до розгортання. Команда, яка щойно повернулася, має отримати відпустку та перерву. Отже, вам треба мати 3 підрозділи, що вже втричі перевищує кількість сил, які фактично там розгорнуті.

Якщо у вас є 30 тисяч доступних солдатів, то ви зможете підтримувати лише 10 тисяч на місцях одночасно. Якщо Велика Британія може виділити лише 10 тисяч, то, припустимо, Британія та Німеччина теж зможуть надати стільки ж. Але це все одно навіть не половина від необхідних сил. Звідки ж візьмуться інші сили?

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Польща зараз витрачає набагато більше грошей на оборону, але якби я був поляком, то більше переживав би за захист своєї країни, ніж за введення військ в Україну. Є деякі країни, на кшталт Італії, які досі не ставляться до цього дуже серйозно. Тож на практиці все дуже складно.

Британський прем'єр-міністр говорив, що вони не хотіли забезпечити безпольотну зону на початку війни. Але безпольотна зона була б ефективним способом зупинити наступ Росії. Західні технології в повітрі набагато кращі за російські. Росія упродовж останніх 3 років показувала, як працює на цьому напрямку. Захід збирає усю цю інформацію й тепер набагато краще зрозуміло, як уся ця висококласна зброя працює.

Я вважаю, що забезпечення безпольотної зони було б дуже ефективним способом зробити свій внесок у певну форму післявоєнного безпекового середовища, але це непросто.

Попри розмову Путіна з Трампом Росія продовжує атакувати ракетами та дронами Україну. Це може бути знаком, що Путін не задоволений пропозицією Трампа про припинення вогню й навіть, що він хоче принизити Трампа.

Так, є небезпека. Ми реагуємо на все, що відбувається щодня. Йде війна й Путін та його війська робитимуть все можливе для досягнення своїх цілей. Вони не зупиняються. Ми не домовилися про припинення вогню. Вони продовжують тиснути. Підозрюю, що ми вчинили б так само, якби помінялися місцями. Не думаю, що Путін хоче принизити президента Трампа. Він не хотів би наживати собі ворога з найбільшої держави у світі.

Є низка військових аналітиків, які вважають, що Захід зробив достатньо, аби Україна не програвала, але не достатньо, щоб допомогти їй перемогти. Військові сили на Заході набагато потужніші, ніж російські. Якби ми втрутилися, то одразу зупинили б Росію. Якби Путін став ворогом Трампа і той раптом вирішив би втрутитися у війну, то це було б не те, чого хоче Росія.

Путін на кожному кроці намагався налякати Захід, аби він не втручався, тому я буду дуже здивований, якщо Путін захоче образити президента Трампа. Президент США пропонує Путіну варіант виходу та спосіб покласти край війні. Я був би дуже здивований, якби Путін його принизив.