Путін використає припинення вогню, щоб згодом знову напасти на Україну, – держсекретар США

Кремлівський диктатор Владімір Путін вважає, що припинення вогню дасть його військам час перегрупуватися, щоб потім знову атакувати Україну.

Про це повідомив в інтерв'ю The New York Times держсекретар США Ентоні Блінкен, пише 24 Канал.

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"Путін використає припинення вогню, щоб згодом знову напасти на Україну"

Навряд чи Путін відмовиться від своїх амбіцій. Якщо буде припинення вогню, то, на думку Путіна, припинення вогню, ймовірно, дасть його (військам – 24 Канал) час відпочити, перегрупуватися, щоб повторно атакувати в якийсь момент у майбутньому. Тому критично важливим буде переконатися, що будь-яке припинення вогню, яке настане, справді буде довготривалим, і, що Україна у майбутньому матиме потенціал для стримування подальшої агресії,

– сказав Блінкен.

За словами посадовця, "це може відбутися в багатьох формах".

"Це могло б відбутися через НАТО. Ми поставимо Україну на шлях до членства в НАТО. Це може відбуватися через гарантії безпеки, зобов’язання, гарантії з боку різних країн, щоб переконатися, що Росія знає, що якщо вона знову атакує, у неї будуть великі проблеми", – додав держсекретар.

Крім цього, Блінкен висловив сподівання, що "Сполучені Штати продовжать допомагати Україні".

"Я дуже сподіваюся, що Сполучені Штати залишаться життєво важливим прихильником України, тому що тут йдеться не лише про Україну. Тут ніколи не йшлося лише про Україну", – підкреслив держсекретар США.