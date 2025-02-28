Україна ніколи не прийме режим припинення вогню, – Зеленський

Останнім часом багато говорять про завершення війни в Україні. Володимир Зеленський прокоментував варіант із режимом припинення вогню.

Український президент наголосив, що Україні потрібно не просто припинення вогню. Про це пише 24 Канал із посиланням на спільну пресконференцію Зеленського і Трампа.

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Так вже робили

Зеленський наголосив, що подібне рішення вже намагались втілити в життя, однак це було безуспішно.

Нам потрібне не просто припинення вогню. Ми вже робили так, Путін порушував його 25 разів, в тому числі і під час вашої каденції, містере Президенте,

– пояснив він Дональду Трампу.

Своєю чергою, Трамп заявив, що вважає, що Україна та Росія "досить близькі" до підписання мирної угоди. Він неодноразово заявляв про плани швидко завершити війну в Україні. Зокрема, спершу він зухвало говорив про 24 години, потім вже про кілька місяців.

Нещодавно він визнав, що це може не вийти.