Україна погодилась на припинення вогню, щоб довести, що Росія на нього не піде, – Зеленський

Україна та Росія домовились про тимчасове припинення вогню, проте ворог не припиняє атакувати мирні міста нашої держави. Володимир Зеленський пояснив, чому наша держава погодилась на припинення вогню.

Володимир Зеленський сказав, що Україна погодилась на припинення вогню, щоб показати, що Росія на нього не піде. Про це пише 24 Канал із посиланням на його інтерв'ю.

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Україна готова до припинення вогню

За словами Зеленського, на Близькому Сході притримувались думки, що Росія хоче миру та згодна на безумовне припинення вогню, проте Україна не погоджується на це.

Тобто там руска пропаганда попрацювала дуже сильно. Я такими кроками чітко дуже показав, що ми готові до припинення вогню, але ви зараз побачите, що Путін не готовий,

– наголосив український лідер.

Україна та Росія домовились про заборону на удари по енергетичній інфраструктурі та на припинення вогню у Чорному морі. Водночас Росія не припиняє атакувати мирні міста. Наприклад, ввечері 26 березня вона масовано атакувала Харків.