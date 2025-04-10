Зеленський сказав, хто має контролювати режим припинення вогню

Україна вже неодноразово заявляла про готовність до повного припинення вогню. Утім, Росія не погоджується, ставить свої цинічні умови та порушує енергетичне перемир'я. Володимир Зеленський прокоментував, хто саме може контролювати режим припинення вогню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч президента з журналістами.

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Зеленський про припинення вогню

Президент наголосив, найголовніше, що може зробити американська сторона, – це повне й безумовне припинення вогню. Український лідер зауважив, тоді контролювати цей процес буде легше з усіх боків.

І за контроль мають відповідати американці. І якщо вони хочуть розділити відповідальність, ми це проговорювали з європейцями, вони можуть розділити відповідальність, фокусування і контроль виконання режиму повного припинення вогню з тією чи іншою країною Європи,

– підкреслив Зеленський.

Додав, зокрема, це може бути Велика Британія або Франція, як лідери яких обрали представниками Європи на останній зустрічі в Парижі.

Зауважимо, раніше президент заявив, що Україна готова на безумовне припинення вогню. Водночас Володимир Зеленський констатував, що Путін не хоче закінчувати війну.