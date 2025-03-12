Зміна тактики: в ОП розповіли, як діятиме Україна в разі відмови Росії від перемир'я

Якщо Росія відмовиться від пропозиції припинення вогню на 30 днів, це не означатиме провал перемовин. У такому випадку Україна та США координуватимуть свої подальші дії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви для Укрінформ.

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Чи мають Україна та США альтернативний план

Ігор Жовква пояснив, що зараз все дійсно залежить від Росії і тепер вони мають показати свою готовність до миру.

Якщо Росія відмовиться – а це може статися – значить вона покаже усьому світу й американській стороні, й українській стороні справжню свою сутність,

– підкреслив він.

За словами заступника керівника ОП, у випадку відмови Росії від перемир'я Україна та США коодинуватимуть свої дії і, ймовірно, змінюватимуть тактику.

На сьогодні вкрай важливо зафіксувати, що українська й американська сторони працюють спільно з вироблення наступної тактики і стратегії. Й у заяві йшлося про те, що найближчим часом будуть формуватися відповідні делегації двома сторонами. Вони будуть говорити й про технічні аспекти можливого перемир'я,

– підкреслив Ігор Жовква.

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори української та американської делегацій. За їх результатами Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного припинення вогню на 30 днів.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, припинення вогню між Росією та Україною може настати вже за кілька днів, якщо на це погодиться російське керівництво.