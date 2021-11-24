Припинити війну на Донбасі і повернути Крим: чого вимагає нова коаліція в Німеччині від Росії

24 листопада 2021 , 17:39
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Джерело:

spiegel.de

В Німеччині нова правляча коаліція вимагає, щоб Росія припинила війну на українському Донбасі і повернула Крим. Цікаво, що попри такі вимоги вони хочуть тісно співпрацювати із Кремлем.

У коаліції запевняють, що хочуть вирішити заморожені конфлікти у регіоні. Мирне врегулювання конфлікту на Донбасі та зняття відповідних санкцій з Росії залежить від повного виконання мінських угод.

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Ми вимагаємо негайно покласти край спробам дестабілізації України, насильству на сході України та незаконній анексії Криму,
– йдеться в тексті коаліційної угоди.

Сфери можливої співпраці Німеччини і Росії

Нова німецька коаліція хоче співпрацювати із Росією в питаннях енергетики та глобальних проблем.

Для російської молоді до 25 років мають намір запустити безвізові поїздки.

Водночас німецька коаліція критикує обмеження громадянських і демократичних свобод в Росії.

Що відомо про нову коаліцію в Німеччині

  • 26 вересня у Німеччині відбулися вибори за новий склад Бундестагу, в яких перемогла Соціал-демократична партія (SPD) – 25,7% голосів.
  • Коаліційні перемовини після парламентських виборів у Німеччині тривали 2 місяці. У коаліційній угоді погодили, що уряд країни очолить лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц.
  • Пріоритетами коаліції назвали боротьбу зі зміною клімату та просування цифрових технологій.
Автор: Олег Терещенко