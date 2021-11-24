Припинити війну на Донбасі і повернути Крим: чого вимагає нова коаліція в Німеччині від Росії

В Німеччині нова правляча коаліція вимагає, щоб Росія припинила війну на українському Донбасі і повернула Крим. Цікаво, що попри такі вимоги вони хочуть тісно співпрацювати із Кремлем.

У коаліції запевняють, що хочуть вирішити заморожені конфлікти у регіоні. Мирне врегулювання конфлікту на Донбасі та зняття відповідних санкцій з Росії залежить від повного виконання мінських угод.

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Ми вимагаємо негайно покласти край спробам дестабілізації України, насильству на сході України та незаконній анексії Криму,

– йдеться в тексті коаліційної угоди.

Сфери можливої співпраці Німеччини і Росії

Нова німецька коаліція хоче співпрацювати із Росією в питаннях енергетики та глобальних проблем.

Для російської молоді до 25 років мають намір запустити безвізові поїздки.

Водночас німецька коаліція критикує обмеження громадянських і демократичних свобод в Росії.

Що відомо про нову коаліцію в Німеччині