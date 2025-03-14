Путін пропонує свою версію перемир'я, яка суперечить пропозиції США та України, – ISW

Російський президент Владімір Путін нібито погодився на 30-денне перемир'я, однак у Інституті вивчення війни розібрались у його умовах. Він пропонує свою версію.

Президент Росії Владімір Путін відхилив пропозицію про припинення вогню, яку погодили США і натомість запропонував альтернативну пропозицію, яка суперечить першому варіанту. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Путін ставить питання

Путін нібито "погодився" на тимчасове припинення вогню. Він висловив думку, що "сама ідея правильна", але припинення бойових дій "має бути таким, щоб призвести до довгострокового миру та усунути першопричини" війни.

Він відкинув один із головних принципів цієї пропозиції – тимчасове припинення вогню передує офіційним переговорам про припинення війни. За його словами, є питання, які "вимагають кропіткої розробки з обох сторін".

Зокрема, президент Росії поставив під сумнів кілька аспектів пропозиції про тимчасове припинення вогню. Він запитав, що буде з українським виступом, що залишився в Курській області, і чи буде дозволено Україні продовжувати мобілізацію сил, навчання новомобілізованих солдатів і отримувати військову допомогу від своїх партнерів і союзників.

Путін вважає, що може зателефонувати президенту США Дональду Трампу, щоб обговорити "питання", пов’язані з пропозицією про припинення вогню.

Росія тягне час

Відмова Путіна від припинення вогню узгоджується з повідомленнями російських джерел про ймовірну відповідь Кремля на цю пропозицію. Повідомляли, що Владімір Путін "розтягне часові рамки" для погодження тимчасового припинення вогню, щоб переконатися, що його умови "враховані".

Крім цього, Росія може вимагати припинення поставок зброї в Україну як умову тимчасового припинення вогню.

Джерело заявило, що Путін хоче усунути Україну від переговорів, щоб Росія могла самостійно вести переговори з США, а також "виправити ситуацію на фронті", щоб посилити переговорну позицію Росії.

Путін пропонує альтернативну угоду про припинення вогню, яка суперечить намірам і цілям американсько-української пропозиції про припинення вогню. Першочергова пропозиція передбачає поновлюване 30-денне припинення бойових дій уздовж усієї лінії фронту, мораторій на ракетні удари великої дальності та безпілотники, а також припинення операцій у Чорному морі. Пропозиція означає продовження обміну розвідданими США та військової допомоги та інших країн Україні.

Ця пропозиція про припинення вогню була спрямована на те, щоб дозволити Росії та Україні продемонструвати свою готовність укласти мир і відокремити тимчасове припинення вогню від майбутніх переговорів про припинення війни.

Що пропонує Путін

Передбачена Путіним угода про припинення вогню надасть Росії переваги та встановить умови для відновлення бойових дій на надзвичайно вигідних для Росії умовах. Ймовірно, ця версія пропозиції вимагатиме від США та інших союзників України призупинити військову допомогу та вимагатиме від України припинити мобілізацію та навчання особового складу.

Така угода про припинення вогню почне роззброювати Україну, якщо її продовжити на тривалий період часу. Вона змусить Україну та Захід поступитися значними важелями впливу Росії. Путін не сказав, що Росія також припинить набір військових, виробництво військової техніки та отримання військової допомоги від союзників Росії.

Здатність Росії продовжувати ці заходи під час потенційного припинення вогню, одночасно перешкоджаючи Україні зробити це, дозволила б їй відновити наступальні операції з більш укомплектованими та оснащеними підрозділами у час, який вона вибере. Такі вимоги є чітким свідченням того, що Путін насправді не налаштований на встановлення миру.

Путін хоче поступок перед переговорами

Спроби Путіна запровадити нову угоду про припинення вогню на умовах, вигідних Росії, суперечать наміру Трампа, що припинення вогню встановлює умови для переговорів щодо більш всеосяжної мирної угоди в майбутньому.

Путін намагається досягти превентивних поступок перед офіційними переговорами про припинення війни. Він відмовився прийняти американсько-українську пропозицію про припинення вогню на власних умовах і натомість вимагає додаткових умов, які б безпосередньо сприяли військовим цілям Кремля.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США "знатимуть, що є перешкодою для миру" в Україні, якщо Путін відхилить пропозицію про припинення вогню. У ISW вважають, що Путін не зацікавлений у добросовісних мирних переговорах щодо припинення війни. Він хоче досягти своїх довгострокових цілей щодо встановлення в Україні проросійського маріонеткового режиму, підриву здатності України захищатися від майбутньої російської агресії та запобігання вступу України до НАТО.