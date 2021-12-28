Природні катастрофи цього року завдали понад 170 мільярдів доларів збитків

У 2021 році стались 10 серйозних природних катастроф. Вони завдали економіці збитків на суму понад 170 мільярдів доларів.

У доповіді благодійної організації "Християнська допомога" зазначили, що збитки від кліматичних змін цього року були серйозними.

До речі В Іспанії офіційно заявили про завершення виверження вулкану на Канарах