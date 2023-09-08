Прискорте перемогу разом, – Резніков закликав країни-учасниці "Рамштайну" підтримати Умєрова

Олексій Резніков попрохав міністрів оборони країн-союзниць підтримати Рустема Умєрова, який має продовжити спільні ініціативи. Він також наголосив на неприпустимості заморожування війни та необхідності створення міжнародного трибуналу.

Про це йдеться у статті колишнього міністра оборони України, опублікованій у британському виданні у британському виданні The Guardian.

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"Я хотів би попросити вас бути ще більш прихильними та підтримувати мого наступника. Рустем Умеров – компетентна і професійна людина, здатна продовжити розпочаті нами ініціативи. Разом ви прискорите момент перемоги України", – написав Олексій Резніков.

Він також наголосив на тому, що "заморожування" конфлікту, перемир'я чи поступки не зупинять Росію.

Росія вимагає визнання окупованих територій України своєю територією в обмін на припинення війни. Однак, очевидно, що це робиться лише заради одного – виграти час, перегрупуватися і "остаточно розв'язати українське питання", використовуючи нові ресурси. Росія не визнає існування України та українського народу, її метою є знищення української державності та асиміляція українців. Її амбіції не зупиняться на Україні,

– пише Резніков.

Ексміністр оборони також зазначив, що чим швидше буде створено міжнародний трибунал щодо злочинів Росії в Україні, тим швидше закінчиться війна.

Як повідомлялось, у середу, 6 вересня, Верховна Рада України призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони. Попередній очільник Міністерства оборони Олексій Резніков написав заяву про відставку 4 вересня.