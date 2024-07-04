У Франції група невідомих напала на офіційну представницю уряду
Джерело:Габріель Атталь
Невідомі напали на офіційну представницю уряду Франції Пріску Тевено. Вона якраз розклеювала передвиборчі плакати.
Інцидент стався увечері 3 липня. Разом із Тевено було декілька членів її передвиборчої групи.
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У нападі брали участь неповнолітні
Пріска Тевено – речниця уряду та член парламенту у 8-му виборчому окрузі О-де-Сен.
Напад на неї стався у місті Медоні, що розташоване за 10 кілометрів від Парижа.
"Цього вечора на кандидата Пріску Тевено та членів її передвиборчої групи напали чотири особи в Медоні, коли вони розклеювали передвиборчі плакати. У нашій демократії немає місця насильству та залякуванню. Їм не місце в нашій Республіці. Я висловлюю свою повну солідарність із кандидатом та її командою. Відкиньмо атмосферу насильства та ненависті, яка панує", – написав прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.
Попередньо, за даними видання BFMTV, у нападі на Тевено брали участь приблизно 15 осіб. Чотирьох нападників, з яких троє неповнолітніх, затримала поліція.
Двох постраждалих із команди Тевено доставили до лікарні. Сама ж вона не постраждала.
Прокуратура ропочала розслідування акту насильства із застосуванням зброї, а також насильства проти посадової особи.