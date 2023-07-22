Ішов відкривати вулицю Зеленського, – Пристайко розповів, як дізнався про свою відставку
Джерело:Суспільне
Володимир Зеленський 21 липня звільнив Вадима Пристайка з посади посла Україні у Великій Британії. Для самого дипломата це рішення було "неочікуваним".
Так, він дізнався про своє звільнення, коли йшов відкривати вулицю Зеленського в одному з міст Сполученого Королівства. Наразі Пристайко не може пояснити, через що ухвалив таке рішення президент.
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Пристайко неочікувано дізнався про своє звільнення
Джерело з оточення українського дипломата зазначило, що про рішення Зеленського Пристайко дізнався, коли перебував у робочій поїздці.
Він дізнався про це вранці, в машині, коли їхав в невелике британське містечко на відкриття вулиці імені Зеленського,
– сказало джерело.
Ця вулиця з'явилася у місті Харлоу, що в англійському графстві Ессекс. Там місцевій П'ятій авеню дали назву – авеню Зеленського, таким чином зробивши вулиці дві офіційні назви.
У команді Пристайка також не знають, чи пов'язане звільнення дипломата з критикою слів президента Зеленського про міністра оборони Великої Британії Воллеса. Однак там такий збіг називають "дивним".
На звільнення посла вже відреагував експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він наголосив, що сумно з ним прощатися, але сказав, що сподівається побачити його вже на іншій посаді.
"Сумно прощатися з Вадимом Пристайком, який був чудовим українським послом і другом у Сполученому Королівстві. Сподіваюся, він незабаром з'явиться в іншій іпостасі!" – написав Джонсон.
Джонсон попрощався з Пристайком / Фото з твітеру Бориса Джонсона
Що відомо про звільнення Пристайка
- Володимир Зеленський 21 липня підписав указ про звільнення Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Також його звільнили з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації.
- У мережі припустили, що причиною його звільнення міг стати негативний коментар у бік президента України. Так, Пристайко відреагував на перепалку Зеленського і Бена Воллеса, зазначивши, що "сарказм між дружніми країнами не потрібен".
- Варто зазначити, що Пристайко став послом України у Великій Британії у 2020 році й відтоді обіймав цей пост. Він має значний досвід роботи в МЗС та Офісі Президента нашої держави.