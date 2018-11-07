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      Пристрасний поцілунок дружини та підтримка батька: як Майкл Дуглас отримав зірку на Алеї слави

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      Майкл Дуглас з родиною на Алеї слави
      Майкл Дуглас з родиною на Алеї слави / Getty images

      Голлівудський актор Майкл Дуглас після 50 років акторської кар'єри відкрив іменну зірку на Алеї слави. Підтримати знаменитість прийшли його родичі та прихильники.

      6 листопада на голлівудській Алеї слави з'явилась ще одна іменна зірка. Почесну відзнаку отримав 74-річний Майкл Дуглас, який є лауреатом численних кінопремій, зокрема, "Оскар". 

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      У такий важливий день актора підтримували його близькі. Для всіх прихильників було справжньою несподіванкою поява батька Майкла Дугласа, якому в грудні виповниться 102 роки. Від появи Кірка Дугласа його син ледь стримував сльози. 

      Це дуже для мене важливо, що ти, тату, сьогодні тут. Дякую за твої поради та натхнення. Скажу просто і відверто: я пишаюся бути твоїм сином,
      – зворушливо сказав Майкл Дуглас. 

      Варто зазначити, що нова зірка Майкла Дугласа розташована неподалік від зірки його батька – Кірка. 

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений MB Good Life (@goodlifebymb)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Fancy Journal (@fancy_journal)

       

       

      Не менше слів подяки актор адресував своїй дружині – 49-річній Кетрін Зеті-Джонс, з якою нещодавно він відзначив 18-ту річницю з часу одруження. Він розповів, що це "найкращі роки його життя". Від таких слів Кетрін розчулилась та пристрасно поцілувала коханого. 


      Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс / Getty Images

      Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
      Джерело: 24 Канал
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