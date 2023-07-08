У присутності Зеленського: Епіфаній у Львові проводить молитву за перемогу

У 500 день повномасштабної війни Володимир Зеленський та митрополит Епіфаній прибули до Львова. Увечері 8 липня там розпочалася молитва за українських героїв та нашу перемогу.

Хоча захід публічно не анонсували з міркувань безпеки, участь у ньому взяли сотні місцевих жителів та гостей міста, інформує 24 Канал. Вони почали збиратися ще за декілька годин до заходу. Зустрів президента мер Львова Андрій Садовий.

Зверніть увагу Зеленський прибув до Львова

Захід відбувається біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Почалася подія з урочистої молитви за Україну, її воїнів та майбутню перемогу.

Важливо! Раніше Зеленський показав потужне відео з командувачами до 500 днів повномасштабного вторгнення. Участь у ньому взяли, зокрема, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник ГУР МО Кирило Буданов та очільник СБУ Василь Малюк. Президент наголосив, що жоден з цих днів не був днем слабкості. Український лідер подякував героям, які обороняють Україну.

Українські герої неодмінно звільнять від російських загарбників кожен населений пункт. Туди повернеться український прапор, а також – безпека для усіх місцевих жителів.

Також, перебуваючи у Львові, Зеленський призначив Олександра Півненка командувачем Нацгвардії.

Дякуємо українським захисникам та захисницям!