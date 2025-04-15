Присутність "коаліції охочих" є частиною безпекових гарантій для України, – Зеленський

Володимир Зеленський під час зустрічі з Марком Рютте в Одесі висловився про присутність іноземних військ в Україні. За словами президента, ідеться про Чорне море.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Що сказав Зеленський про можливе розміщення іноземних військових у Чорному морі

Він наголосив, що перемовини в Туреччині дуже важливі для міст на узбережжі Чорного моря – Одеси, Миколаєва та інших.

Присутність західних партнерів в небі, морі, на землі. Це називається "Коаліція охочих". У нас були зустрічі вже в Європі, Парижі, в Лондоні, в Брюсселі. Є зустріч в Туреччині. Тому що ми говоримо про присутність контингенту в морі. Обговорюючи зараз питання саме присутності цих військових в Чорному морі, вважаємо, що Туреччина може займати серйозне місце в майбутніх гарантіях безпеки щодо моря,

– сказав Зеленський.

Інші заяви Зеленського

Президент назвав перемовини зі США щодо копалин "позитивними". Зустрічі з представниками Сполучених Штатів триватимуть до 20 квітня. Надалі команди покажуть, що напрацювали.

Що ж до Путіна та перемир'я, то гарант указав: Росія не відчуває тиску на себе. Навпаки, тисне на інших.