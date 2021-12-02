У присутності всіх міністрів ОБСЄ: Кулеба і Блінкен "поставили на місце" Лаврова
Джерело:"Європейська правда"
Російський міністр Сергій Лавров спровокував дипломатичну суперечку на зустрічі перед засіданням ради ОБСЄ. Однак Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен дали йому рішучу відповідь.
Про інцидент, який трапився у Стокгольмі між Лавровим та Кулебою і Блінкеном, видання повідомляє з посиланням на власні джерела.
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Лавров намагався спровокувати дипломатичну суперечку
Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров ввечері 1 грудня спровокував дипломатичну суперечку на неформальній зустрічі перед засіданням міністерської ради ОБСЄ.
Під час вечері представник країни-агресора, обговорюючи роль ОБСЄ у врегулюванні конфліктів, звинуватив Київ у "системному порушенні мінських угод і зриві режиму припинення вогню на Донбасі".
Свій виступ він супроводив тезами російської пропаганди про держпереворот і нацистів в Україні. Це спровокувало дипломатичну сутичку,
– розповів співрозмовник.
Кулеба та Блінкен відповіли росіянину
На висловлювання Лаврова відреагували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен.
У присутності всіх інших міністрів Кулеба взяв слово і поставив Лаврова на місце,
– додало джерело.
Міністр наголосив, що загальновідомими є два факти:
- Росія обстрілює українську землю та вбиває українських військових,
- системно блокує діяльність СММ ОБСЄ в порушення рішень організації, під якими вона підписалася.
Далі до розмови долучився і держсекретар США, який підтримав українського міністра. Опісля Лавров знову заговорив, він був роздратований. Кулеба і Блінкен відповіли йому й вдруге.Зверніть увагу! Ентоні Блінкен закликав Росію згорнути військове нарощування біля кордону України. Держсекретар США наголосив, що країна-агресорка порушує гельсінські принципи та постійно підриває основи ОБСЄ.