У присутності всіх міністрів ОБСЄ: Кулеба і Блінкен "поставили на місце" Лаврова

Російський міністр Сергій Лавров спровокував дипломатичну суперечку на зустрічі перед засіданням ради ОБСЄ. Однак Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен дали йому рішучу відповідь.

Про інцидент, який трапився у Стокгольмі між Лавровим та Кулебою і Блінкеном, видання повідомляє з посиланням на власні джерела.

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Лавров намагався спровокувати дипломатичну суперечку

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров ввечері 1 грудня спровокував дипломатичну суперечку на неформальній зустрічі перед засіданням міністерської ради ОБСЄ.

Під час вечері представник країни-агресора, обговорюючи роль ОБСЄ у врегулюванні конфліктів, звинуватив Київ у "системному порушенні мінських угод і зриві режиму припинення вогню на Донбасі".

Свій виступ він супроводив тезами російської пропаганди про держпереворот і нацистів в Україні. Це спровокувало дипломатичну сутичку,

– розповів співрозмовник.

Кулеба та Блінкен відповіли росіянину

На висловлювання Лаврова відреагували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен.

У присутності всіх інших міністрів Кулеба взяв слово і поставив Лаврова на місце,

– додало джерело.

Міністр наголосив, що загальновідомими є два факти:

Росія обстрілює українську землю та вбиває українських військових,

системно блокує діяльність СММ ОБСЄ в порушення рішень організації, під якими вона підписалася.

Далі до розмови долучився і держсекретар США, який підтримав українського міністра. Опісля Лавров знову заговорив, він був роздратований. Кулеба і Блінкен відповіли йому й вдруге.