Кандидат у мери Києва Сергій Притула назвав кількох учасників своєї команди, з якими йтиме на місцеві вибори. Він зазначив, що страшенно пишається своєю командою та натякнув на співпрацю з Максимом Нефьодовим, який був головним митником України.

Ексклюзивно в інтерв'ю 24 каналу він назвав 3-х колег з команди.

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Притула розповів одну історію, у якій натякнув, що у його команді є Олександр Лінчевський, який був заступником міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

"У мене є товариш – Роман Васильович Костенко – зараз депутат від "Голосу", до цього він був бойовим офіцером, полковник. Якось ми з ним спілкувалися, він розказував одну історію зі свого фронтового життя. Вік казав: "Ми там лежимо в одній землянці, вихід, уже дуже довго були на ногах. Я почав дрімати і медик каже: "Командир, заварити тобі кави?". І Рома каже: "Взагалі-то я каву не дуже люблю, але сам факт того, що мені її заварить заступник міністра охорони здоров'я, заставляє мене погодитись". Оцей заступник міністра охорони здоров'я є в моїй команді, у першій 10-ці", – розповів Притула.



Олександр Лінчевський / Фото obozrevatel

► Також Притула назвав ще Костянтина Богатова, депутата Київради.

"Людина з такими моральними цінностями і принципами, які я повністю поділяю. У нього за спиною Майдан, де він отримав важку травму, у нього дуже загострене почуття справедливості. Він є великим фахівцем в питаннях житлово-комунального господарства. Максимально цікавий, активний, розумний, фаховий чоловік", – сказав Притула про Богатова.



Костянтин Богатов / Фото КМДА

► Кандидат у мери Києва також зазначив, що у його команді є Станіслав Медведенко. Притула назвав його надією партії "Голос" в Дніпровському районі.

"У нас не так багато в країні чемпіонів NBA і людей, які присвятили своє життя спорту, а по закінченню активної спортивної кар'єри присвятили життя спорту для громади. І він займається цими справами в Дніпровському районі, ми якраз хочемо з його допомогою масштабувати це до рівня всієї столиці", – зауважив Притула.



Станіслав Медведенко / Фото tribuna

Чи співпрацює Притула з Нефьодовим

Кандидат у мери Києва прокоментував спільну фотографію з ексголовою Державної митної служби Максимом Нефьодовим, яку нещодавно опублікував на своїй сторінці у фейсбук.

"Мабуть, це щось таки й означає. Бо навіщо ми тоді з ним зустрічались і фотографувались? Я думаю, що ми дозволимо пану Нефьодову особисто пояснити, у який спосіб він хоче долучитися до моєї команди і до кампанії", – заявив Притула.

За його словами, Нефьодов – це представник кадрів, "якими не розкидаються". Він зауважив, що Нефьодов виступав за впровадження ProZorro, яке визнали найкращою державною системою закупівель на рівні світових інституцій.

"Мені здається, це достатньо хороший показник для того, щоб розуміти фаховість людини. Людина, яка була першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі в найважчі часи української економіки – з 2015 по 2019 рік. Завдяки його діяльності у нас була дуже хороша співпраця з міжнародними кредитними інститутами і так далі. Так, ми зустрілися, поспілкувалися, але у що це спілкування виллється, нехай Макс сам розкаже", – підсумував Притула.

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