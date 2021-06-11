Притула не знає, як керувати партією, для цього треба мати досвід, – нардеп від "Голосу"

Сергій Притула заявив, що йде з партії "Голос". Його колеги поважають таке рішення, адже впевнені, що шоумен не міг би керувати партією.

Таку думку висловив нардеп від партії "Голос" Андрій Осадчук у програмі "Перехресний допит". Він вдячний Притулі за те, що той "вирішив вийти з цієї бійки".

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"Він ще взимку чітко оголосив, що хоче очолити партію і це його амбіція. Хоча я точно знаю, що він не знає, як керувати партією, для цього треба мати спеціальний досвід і хист", – запевнив Осадчук.

За його словами, Притула не зміг би консолідувати достатню кількість прихильників в межах "Голосу", тому прийняв правильне рішення.

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Голова фракції Ярослав Железняк припускав, що, ймовірно, Притула хоче створити нову політсилу.

"Якщо він хоче продовжувати кар'єру – добре. Однак, я думаю, йому буде складно це робити, адже він західноукраїнський типаж і буде перетинатися з електоральною нішею Петра Порошенка. Йому доведеться з ним конкурувати. Однак кожен має право на свій проєкт, на лідерство", – пояснив Осадчук.

Сергій Притула заявив про вихід з "Голосу" у фейсбуці ще 7 червня. Однак досі керівництво партії не отримало відповідну заяву від політика.

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