Притула оголосив терміновий збір для військових на Донбасі

Ведучий та волонтер Сергій Притула оголосив новий збір на придбання дронів Mavic3 fly more combo. Вони терміново потрібні на фронті.

27 січня благодійний фонд Сергія Притули запустив збір для придбання дронів Mavic на бахмутсько-сіверський напрямок. Загалом потрібно 430 таких дронів.

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Потрібно зібрати понад 900 тисяч євро

Організація Сергія Притули планує закупити 430 дронів Mavic 3 fly more combo. Загальна вартість партії – 938 500 євро.

Вони будуть передані українським військовим, що охороняють Україну на бахмутсько-сіверському напрямку. Часовий ліміт збору – чим швидше,

– сказав Притула.

Mavic 3 – перше, що просять військові

Сергій Притула наголосив, що ситуація на цьому напрямку дуже складна і потреба в цих дронах колосальна. Наші військові активно ними користуються, проте дрони на війні довго не живуть. Тож наразі за запитами захисників Mavic 3 посідає перше місце.

Він уточнив, що якщо вдасться швидко зібрати кошти, дрони зайдуть в Україну впродовж місяця.

Натомість те, що вдасться зібрати поверх необхідної суми, піде на закупівлю приладів нічного бачення. Вони теж дуже дорогі, але наші захисники дуже їх просять.

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