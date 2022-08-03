Притула відреагував на прохання путіна до Ердогана щодо Bayraktar

Турецький президент Реджеп Ердоган сказав, що володимир путін просив продати для нього Bayraktar. Або ж відкрити в росії ще один завод з випуску безпілотників.

Волонтер Сергій Притула для 24 каналу розповів, що для України, як постраждалої держави, таке рішення було б небажаним. Проте він не відкинув ймовірну співпрацю Туреччини з росією.

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"Маємо бути свідомі того, що кожен лідер своєї країни виходить з національних інтересів. Якщо тему підіймали, то, можливо, це мало підґрунтя для розмови. Комунікація Ердогана з путіним відбувається навіть на тлі того, що турецька сторона серйозно допомагає Україні", – сказав волонтер.

Туреччина співпрацює з Україною

За словами Притули, Україна купує у Туреччини, крім безпілотників Bayraktar, багато військової амуніції, шоломів, бронежилетів. Там абсолютно нормальний підхід до комунікації з нашою стороною.

Однак це не означає, що вони не шукатимуть вигод та інтересів у спілкуванні з росією. Сподіваюсь, що всі ці розмови залишаться пустими балачками,

– зазначив Притула.

Він додав, що компанії, які надавали комплектування росіянам, мають понести відповідальність. Це стосується насамперед європейських підприємств, оскільки волонтери знаходили їхні деталі у російських безпілотниках. Зокрема, французьких виробників.

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Партнерство з Baykar

Один з найбільших українських благодійних фондів "Повернись живим" підписав меморандум про співпрацю з Baykar. Наразі не повідомляють про деталі взаємодії сторін.

"Віднині не лише держава є гравцем на міжнародному рівні озброєння країни, але й такі Фонди як наш. Ми готові надати плече підтримки державі, в тому числі виробами військового призначення", – сказав очільник "Повернись живим" Тарас Чмут.

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