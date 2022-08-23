Тепловізори, дрони, авто: Притула розповів про останню партію волонтерки

Сергій Притула разом зі своєю командою розвіз чергову партію волонтерської допомоги українській армії. Наші воїни, зокрема, отримали різну оптику, дрони та автомобілі.

Про це 24 каналу повідомив Сергій Притула – волонтер, керівник "Благодійного фонду Сергія Притули". За його словами, волонтерську допомогу отримали приблизно 20 підрозділів.

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Яку волонтерку розвезли по Донбасу

Притула зазначив, що потреб у Збройних Сил України є достатньо багато. І не всіх їх можуть закривати волонтери своїми зусиллями. Остання партія, яку днями розвезли по Донбасу, загалом відповідає закупівлям, на яких фонд зосередився останнім часом.

Це був транспорт, оптика різноманітна, засоби захищеного зв'язку і, звичайно, дрони,

– сказав волонтер.

За його словами, впродовж останніх кількох днів волонтерську допомогу отримали приблизно 20 наших підрозділів.

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"Прийшла партія приладів нічного бачення"

Притула наголосив, що взагалі такі конвої ходять щодня. Усе впирається, як завжди, лише у питання грошей. Зараз фонд має можливість робити великі контракти.

Сьогодні у нас дуже піднесений настрій, тому що прийшла партія приладів нічного бачення. Це така номенклатура, на яку є достатньо високий запит,

– зазначив він.

Волонтер розповів, що фонд знайшов одну компанію, з якою раніше не співпрацював. У неї придбали 100 пробних одиниць. Якість цих приладів інструкторів повністю задовільнила. Прийнятною є й ціна. Тому волонтери хочуть контрактувати їх у рази більше.

Більше про діяльність фонду Притули

22 червня Сергій Притула оголосив, що відкриває збір коштів на три безпілотники Bayraktar для ЗСУ. За його словами, треба зібрати більше як пів мільярда гривень за тиждень.

За три доби українці змогли зібрати навіть більше, ніж було потрібно – замість 500 мільйонів зібрали на 100 мільйонів більше.

Та 27 липня турецька військова компанія Baykar заявила, що не прийме оплату за безпілотники типу Bayraktar. У пресслужбі компанії Baykar заявили, що натхненні тим, як об'єдналися українці й вирішили подарувати безпілотники Україні.

Зрештою за кошти, які українці зібрати на безпілотники Bayraktar, фонд Сергія Притули придбав унікальний супутник. Він суттєво допоможе нашим військовим у підготовці оперативних операцій.

Сергій Притула займається волонтерством з 2014 року . Він пояснив, що вже тоді було зрозуміло, що під загрозою держава в цілому, як елемент політичної карти світу. І Притула мав можливість використовувати свій капітал та публічність на користь ЗСУ. До того ж у нього є чимало знайомих-військових, тож орієнтується у їхніх потребах.

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