Притула відповів, чи піде з телебачення заради політики

Сергій Притула заявив, що працює над створенням власної партії. Заради політики він готовий залишити роботу на телебаченні.

Про це політик сказав в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Сергій Притула зазначив, що наразі у нього залишилась одна робота – на телебаченні.

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"Я – телевізійний ведучий. Це – моя зарплата, годує мене, мою родину, забезпечує існування реабілітаційного центру для ветеранів, поповнює скарбничку волонтера і я докидаю свої гроші від нашої родини у благодійний фонд, який я заснував минулого (2020 – 24 канал) року", – сказав Сергій Притула.

Притула: Це просто фізично неможливо поєднувати

Політик наголосив, що кар'єра на телебаченні це те, чим він хоче займатись до моменту, поки український народ не делегує йому інші повноваження.

Щойно люди зроблять такий вибір, я опинюсь на тій чи іншій владній позиції, звичайно, про жодне сумісництво (політика та телеведучого – 24 канал) не мовиться,

– заявив Притула.

Водночас він зізнався, що 2 роки тому думав, що, можливо, навіть якби став депутатом, то спробував би поєднувати відповідну роботу з телевізійною кар'єрою зокрема.

"Ні, не реально. Зараз, не бувши умовно в парламенті, просто працюючи з людьми, з регіонами, я розумію, що це просто фізично неможливо поєднувати", – сказав Сергій Притула.

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Однак політик зауважив, що не зовсім розуміє, кому має стати легше, якщо він припинить працювати на телебаченні вже – за кілька років до парламентської кампанії.

Інтерв'ю з Сергієм Притулою: дивіться відео 24 каналу

Притула заявив про створення партії: коротко