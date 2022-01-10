Притула вже цього року планує офіційно зареєструвати власну партію
Джерело:"Радіо Свобода"
Сергій Притула повідомив, що планує зареєструвати власну політичну силу у 2022 році. Наразі остаточної назви для партії немає.
Про це шоумен та волонтер розповів в інтерв'ю. Притула зазначив, що розбудова партійної структури вже триває.
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Назву для політичної сили поки що не обрали
Назва якраз у процесі обрання. Це достатньо відповідальна справа. Ми зараз працюємо над цим, звичайно. Є дуже багато місця для креативу. Але дуже хочеться не помилитися з назвою і запропонувати нашим виборцям ту назву, яка буде чітко пояснювати, про що ця партія,
– сказав Притула.
Щодо власних вподобань, то Притула каже, що він ніколи не був прихильником іменних блоків. Проте його прізвище, можливо, буде стояти "десь збоку" – аби виборці краще ідентифікували політичну силу.
Партія – поки у віртуальному стані
Наразі партія, за словами волонтера та політика, перебуває дещо у віртуальному стані. У 2022 році він планує перейти до реєстрації, проте задля цього необхідно побудувати сильні команди в регіонах.
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Що відомо про політичну кар'єру Сергія Притули:
- У 2019 році на виборах до парламенту Притула був під номером 30 у списку "Голосу".
- До Верховної Ради він не потрапив.
- Притула брав участь в виборах мера Києва, його результат – третє місце з результатом 7,87%.
- У лютому 2021 року шоумена та волонтера виключили з політради "Голосу".
- У червні 2021 року він заявив про вихід з партії.
Дивіться інтерв'ю з Сергієм Притулою: