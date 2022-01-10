Притула вже цього року планує офіційно зареєструвати власну партію

Сергій Притула повідомив, що планує зареєструвати власну політичну силу у 2022 році. Наразі остаточної назви для партії немає.

Про це шоумен та волонтер розповів в інтерв'ю. Притула зазначив, що розбудова партійної структури вже триває.

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Назву для політичної сили поки що не обрали

Назва якраз у процесі обрання. Це достатньо відповідальна справа. Ми зараз працюємо над цим, звичайно. Є дуже багато місця для креативу. Але дуже хочеться не помилитися з назвою і запропонувати нашим виборцям ту назву, яка буде чітко пояснювати, про що ця партія,

– сказав Притула.

Щодо власних вподобань, то Притула каже, що він ніколи не був прихильником іменних блоків. Проте його прізвище, можливо, буде стояти "десь збоку" – аби виборці краще ідентифікували політичну силу.

Партія – поки у віртуальному стані

Наразі партія, за словами волонтера та політика, перебуває дещо у віртуальному стані. У 2022 році він планує перейти до реєстрації, проте задля цього необхідно побудувати сильні команди в регіонах.

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Що відомо про політичну кар'єру Сергія Притули:

У 2019 році на виборах до парламенту Притула був під номером 30 у списку "Голосу".

До Верховної Ради він не потрапив.

Притула брав участь в виборах мера Києва, його результат – третє місце з результатом 7,87%.

У лютому 2021 року шоумена та волонтера виключили з політради "Голосу".

У червні 2021 року він заявив про вихід з партії.

Дивіться інтерв'ю з Сергієм Притулою: