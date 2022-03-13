У притулку на Київщині через обстріли заблоковані понад 3 тисячі собак та котів

У притулку "Сіріус" на Київщині попросили створення гуманітарного коридору до Димерської ОТГ, щоб разом з людьми допомоги й понад трьом тисячам тварин.

Запасів вистачить лише до 15 березня, а бензину для генератора немає. Тож у притулку шукають шляхи, як вивезти тварин.

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Або ж принаймні привезти їм їжу та ліки.

7 днів у блокаді російськими окупантами. Стільки часу неможливо привезти їжу та ліки для людей і тварин. Усі мешканці Димерської ОТГ, 3 165 собак та 218 котів нашого притулку стали заручниками війни. Притулок та вся громада на межі гуманітарної катастрофи,

– розповіла заступниця директора притулку Ірина Лозова.

Наразі притулок шукає організації, які допоможуть евакуювати тварин закордон після створення коридору.

Лозова розповіла, що вони вже:

Розіслали листи до міжнародних зоозахисних організацій.

Створили масову розсилку у ЗМІ Європи та США про критичну ситуацію в найбільших притулках для тварин України, які перебувають в окупації.

Відправили звернення до найбільших зоозахисних організації Росії та Білорусі.

Також керівництво району постійно тримає зв'язок із керівництвом району та самостійно шукаємо шляхи проїзду.