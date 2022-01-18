Приватбанк програв апеляцію через готель "Мир"
18 січня 2022 , 21:06Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс – Україна
"Приватбанк" програв апеляцію щодо рішення суду про скасування права власності банку на київський готель "Мир". Однак подаватимуть ще касацію.
Апеляцію подавали на рішення Господарського суду Києва. Однак банк стверджує, що оскаржуватиме його ще у касаційному порядку у Верховному суді.
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Відтак ВС вдруге буде переглядати рішення Північного апеляційного господарського суду у цій справі.
Зазначили, що рішення судів попередніх інстанцій прийняли на користь компаній, які, ймовірно, пов'язані з одним з колишніх власників банку Геннадієм Боголюбовим. Додали, що під час розгляду судової справи будинок готелю поділили на кілька самостійних об'єктів.
Що треба знати про суперечку через готель
- Ще до націоналізації "Привату", в серпні 2016 року, банк погасив частину кредиту ТОВ "АЕФ" на суму близько 18 мільйонів доларів.
- Це сталось завдяки переходу права власності на готель "Мир". Він є заставним майном "Приватбанку".
- У 2019 році "АЕФ" подало до суду, щоб забрати "Мир". Рішення нижчих інстанцій на користь позивачів скасував Верховний Суд.
- Однак у 2021 році аналогічний позов до "Привату" ініціювало ТОВ "Артіс".
- Тоді ВС скасував судові рішення першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсним договору іпотеки, а також позбавлення права власності на готель.
- Справу передали на новий розгляд до суду першої інстанції.