Приватбанк програв апеляцію через готель "Мир"

"Приватбанк" програв апеляцію щодо рішення суду про скасування права власності банку на київський готель "Мир". Однак подаватимуть ще касацію.

Апеляцію подавали на рішення Господарського суду Києва. Однак банк стверджує, що оскаржуватиме його ще у касаційному порядку у Верховному суді.

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