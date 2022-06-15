Привезуть головний бонус, – політолог припустив, чого чекати від візиту Шольца, Макрона й Драгі

Стосовно візиту трьох лідерів – якщо серед них немає Джонсона, то тоді лідери Франції, Німеччини та Італії можуть наполягати на мирній угоді, яка нам не вигідна. Вони дійсно можуть тиснути на нас, змушуватимуть "зрозуміти Путіна" – загальна тенденція негативна.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. На його думку, Драгі, Макрон та Шольц можуть маніпулювати наданням зброї в обмін на "збереження обличчя Путіна".

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Але також лідери цих трьох країн можуть привезти і бонуси. Гадаю, що завтра вони озвучать Зеленському про те, що Україна таки отримає статус кандидата в члени Європейського Союзу,

– зазначає політолог.

Як стверджує Микола Давидюк, це дійсно позитивний нюанс, але разом із тим, лідери Німеччини, Франції та Італії можуть вимагати від на поступок і, можливо, здачу територій.

Тут дуже важливо нашому президенту бути максимально стійким, абсолютно публічним та на 120% проукраїнським, говорить Давидюк.

Нахабна заява Макрона напередодні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що українським лідерам доведеться вести перемовини з Росією про мир. За його словами, представники ЄС також сидітимуть за столом переговорів.

Про це президент Франції заявив, виступаючи перед військовослужбовцями у Румунії на військовій базі НАТО Когальнічану.

Епопея із візитом Макрона, Шольца та Драгі до Києва

Візит Макрона, Шольца та Драгі до Києва, якщо його підтвердять, відбудеться за день до того, як Єврокомісія дасть рекомендацію щодо статусу України як кандидата в ЄС. Раніше кілька країн ЄС, включаючи Францію, висловили скептицизм щодо цього процесу.

Лідери Франції та Німеччини не відвідували Україну після початку повномасштабної війни, однак постійно підтримують зв'язок з президентом Володимиром Зеленський. Також Макрон і Шольц телефонують Путіну, за що опинилися під критикою.

12 червня у ЗМІ з'явилася інформація, що перед самітом G7 Макрон і Шольц планують відвідати Україну. Після цього в італійських ЗМІ повідомили, що до них приєднається прем'єр Італії Маріо Драгі.

Якщо Шольц не дав чіткої відповіді щодо візиту в Україну, то Макрон таки має приїхати 16 червня.

Радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель повідомив, що резидент Франції планує приїхати в Україну 15 червня після того, як здійснить візит до Молдови. Разом з тим, він наголосив, що "ще нічого не вирішено".

Детальніше про візит Шольца, Макрона та Драгі: дивіться відео із Миколою Давидюком