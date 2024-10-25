Західні лідери уникають радикальних рішень щодо Росії у війні з Україною. Більшість заяв та обіцянок носять або декларативний характер, або їхнє втілення в життя сильно розтягнено у часі. Тоді як Захід цілком міг би швидко завершити війну на користь України.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, провівши паралель між сучасними лідерами європейських країн та політиками початку 20 століття Девідом Чемберленом і Едуардом Даладьє.

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Ідея умиротворити агресора не спрацює

На думку Ігоря Яковенка, поведінка нинішніх лідерів західних держав подібна до поведінки їхніх попередників, які свого часу прагнули умиротворити агресивну нацистську Німеччину. Але ці спроби врешті призвели до початку Другої Світової війни.

Тоді агресор не наситився кількома країнами, а захопив врешті і Францію. Так само і нині, європейський та навіть американський політикум намагається умиротворити Росію,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Ігор Яковенко додав, що десятиліття миру та спокою в Європі, а також зникнення з мапи СРСР зіграли злий жарт та заспокоїли західні держави.

"Це все привело до появи політиків такого ґатунку, які неспроможні на серйозні вчинки та ризики. Бо серйозний політичний вчинок, це завжди ризик і завжди електоральна поразка. А нинішні лідери думають лише про вибори", – підсумував Ігор Яковенко.

Таку тенденцію російський опозиційний журналіст назвав зворотним боком демократії та збідненням політичного лідерства як такого.

Нагадаємо, днями ексглава Білого Дому назвав Дональда Трампа фашистом та заявив, що лідер республіканців симпатизує Гітлеру.