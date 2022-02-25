"Привіт від Путіна": снаряди лежать посеред вулиць у Харкові
Джерело:"Суспільне Харків"
У Харкові посеред вулиць лежать російські снаряди. Перед тим у місті була повітряна тривога та вибухи.
Російські снаряди прилетіли в районі Кінного ринку. Неподалік розташована Академія Нацгвардії.
До теми У Харкові знову чутно потужні вибухи
Снаряди не можна чіпати
У телеграм-каналах застерегли, що в Харкові падають нерозірвані снаряди, які не можна чіпати. Попереджають, що потрібно дзвонити правоохоронцям та викликати саперів.
Близько 11:30 росіяни обстрілювали місто. Снаряди падали у житлових кварталах.
Снаряди лежать посеред вулиць у Харкові:
Що відбувається в Харкові
Мер Ігор Терехов розповів, що у Харкові розбили 2 теплові станції, роботу однієї вже відновили. Курсування громадського транспорту довелось скоротити через обстріли.
Снаряди у Харкові / Фото з телеграм-каналу "Салтовка"
Снаряди посеред вулиць / Фото з телеграм-каналу "Салтовка"