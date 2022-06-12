"Привіт" від Руху опору: по всьому Херсону розклеїли листівки з посланнями для росіян

Рух опору не дає забути загарбникам, що вони окупували Херсонщину лише тимчасово. Про це російським військовим нагадують листівки, які українські патріоти розвішують спеціально, аби "тримати в тонусі" ворога.

Про оригінальні, а головне сучасні методи боротьби Руху опору повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він зазначив, що листівки розклеїли по всьому обласному центрі.

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Листівки наклеїли навіть на місця, де дислокуються росіяни

Аркуші з QR-кодами з корисною для окупантів інформацією безстрашні партизани наліпили навіть на будівлю СБУ, а також на місця дислокації російських військових. Окупанти, звісно, ті, у яких є смартфони, можуть вибрати листівку, яка їм до смаку, і почерпнути дещо цікаве.

Наприклад, "31 000 ликвидированных русских солдат – желаешь пополнить статистику?": за цим QR-кодом росіяни можуть дізнатись про кількість своїх загиблих "колег по військових злочинах", а також, скільки техніки у них спалили або просто відібрали ЗСУ.

"Потеряли своего на СВО – поищи его на карте": тут можна побачити інтерактивну карту, на якій позначені ідентифіковані ліквідовані окупанти. Дружини та матері, а також друзі "зниклих на учєніях" можуть ознайомитись з документами.

На цій карті можна шукати вбитих окупантів / Скриншот

Є інструкція для окупантів, як вижити на війні

Подбав наш Рух опору і про те, аби окупанти мали інформацію, як вижити на війні в Україні. Для загарбників є спеціальна інструкція, як правильно здаватись в полон. Її опублікували одразу на кількох видах листівок.

Дивіться листівки, які розвісили в тимчасово окупованому Херсоні / Фото Сергія Хланя

Що відбувається на Херсонщині: останні події

Українські захисники почали контрнаступати на Херсонщині. Під контроль українці повернули населений пунк Таврійське. Також ЗСУ прямують у напрямку Олександрівки, Солдатського та Киселівки.

Тим часом росіяни хочуть паспортизувати населення області, проте ці спроби загарбника провалюються. Херсонці відмовляються брати паспорти держави-агресорки.

Окупанти настільки бояться місцевого населення, що наказали здати зброю всім військовим та представникам тероборони, а такоє їм стати на облік.

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