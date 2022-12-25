У Бельгії міністерка оборони й командувач військ стали помічниками Санти: захопливе відео
Джерело:Людівін Дедондер
У Бельгії незвичним способом привітали зі різдвяними святами. Зробили це міністерка оборони Людівін Дедондер та командувач сухопутних військ адмірал Мішель Хофман.
Вони провели операцію "Різдво" у тренувальному центрі командос у Марш-ле-Дам. У ролику, яке виклала на своїй фейсбук-сторінці Людівін Дедондер, вони допомагали виконувати Санті його роботу.
Зворушливо "9 рік поспіль зустрічаємо Різдво в засніжених окопах": українські військові виконали "Щедрик"
Допомога Санті від Міністерства оборони
Щоб прибути до військових та вручити їм подарунки, міністерка оборони та командувач сухопутних військ подолали низку перешкод. Вони й підіймалися у гори, й проходили підвісні мости, й спускалися по мотузці.
Ми в Міністерстві оборони завжди готові почати роботу, щоб забезпечити вашу безпеку, прийти вам на допомогу і навіть допомогти Санта-Клаусу в його обходах! У режимі дії на місцевості я виклалася на повну. Місія виконана! Саме вчасно, щоб привітати вас із Різдвом Христовим і гарним завершенням року! Насолоджуйтесь!
– написала Людівін Дедондер.
Відповідь на скандал
Також у відео можна побачити, що міністерка рушила на операцію у звичайних чоботях, а по дорозі змінила взуття на трекінгове. Також вона була одягнена у бельгійський армійський шолом та куртку.
Як зазначили у "Європейській правді", цей фрагмент натякає на суперечку між нею та представником крайніх правих Тео Франкеном. Так, останній дорікнув Людівін Дедондер за те, що під час війни в Україні вона виглядає легковажною, приїжджаючи на роботу в тенісних черевиках.
Незалежно від того, чи я роблю це в тенісних туфлях, чи на шпильках, важливі дії,
– контраргументувала тоді міністерка політику.
Зауважимо, що бік Людівін Дедондер підтримала більшість політиків, натомість Тео Франкена звинуватли в сексизмі.
Допомога Бельгії Україні
- Наприкінці листопада стало відомо, що Бельгія затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього входить, зокрема, й надання підводних дронів та мобільних лабораторій.
- Також ця держава підписала документ про підтримку членства України в НАТО.
- Підтримують у Бельгії також українців, які втекли від війни до цієї країни. Зокрема, там будують містечко екстреного прийому українських біженців на 600 осіб. Кінець його спорудження планується на початку 2023 року.