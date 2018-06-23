Привітання з випускним 2018: щирі вітання від батьків і вчителів

Випускний 2018 – це важлива подія в житті кожного випускника, це початок важливого і дуже відповідального етапу в житті та прощання з дитинством. Щирі привітання з випускним від батьків та вчителів у прозі й віршах, а також подяки від випускників – читайте далі в матеріалі.

Кожна школа самостійно вибирає дату випускного 2018 – але більшість шкіл обрали 23 червня, це перша субота після закінчення ЗНО. До випускного готуються заздалегідь – підбирають сукні, зачіски, подарунки. Батьки та вчителі готують привітання, аби в цей важливий день сказати слова, які запам'ятаються на все життя.

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Ми зібрали для вас щирі та теплі привітання випускникам та подяки від випусників вчителям й батькам, які зроблять цей день незабутнім!

Привітання з випускним 2018 у прозі

Ось і настав, мабуть, один з найважливіших днів в твоєму житті – випускний. Стільки стежок протоптано навколо школи, і стільки доріг відкривається в нове життя. Я бажаю тобі завжди з теплотою згадувати шкільні роки, шкільних друзів і, звичайно ж, вчителів, які дали для тебе такий важливий поштовх у життя, вклавши саме цінне і потрібне. Я бажаю тобі зробити правильний вибір і стати на ту дорогу, яка допоможе освоїти улюблену і потрібну професію, обійти всі невдачі, перешкоди і придбати ті блага, яких ти прагнеш зараз, адже від цього залежить твоє майбутнє.

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Милі і дорогі наші випускники! Вітаємо вас із закінченням школи, з випускним! Бажаємо всім рівних доріг і попутного вітру! Нехай у вашому житті буде багато добра, нехай завжди буде в серці любов, а поруч ідуть друзі, які підтримають і допоможуть! Нехай усі ваші заповітні мрії збудуться найкращим чином, і ви зі стійкістю, мужністю і терпінням переможете всі неприємності і подолаєте всі перепони!

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Красиві привітання з випускним 2018 у прозі

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Ось і закінчився черговий етап у вашому житті. Ви переходите в доросле життя. Тому ми хочемо Вам сказати напутні слова. Ідіть завжди за своєю мрією і не відступайте, знайдіть щастя в житті і не пропустіть його. Удачі і успіхів вам нехай на складному, але дуже цікавому життєвому шляху. Сьогодні ви залишаєте рідну школу, і все, що вас чекає у дорослому житті, тепер залежить тільки від вас самих. Тут вас навчили бути щирими, самостійними, відповідальними, чуйними. Навчили дружити, відстоювати свою думку, любити науку, дбайливо ставитися до знань, тобто дали основу того, без чого неможливо стати справжньою Людиною з великої літери! Побажаємо вам не розгубити все це, а примножувати, виховувати в собі найкращі якості. Бажаємо, щоб ваші мрії здійснилися. Удачі вам, нових досягнень, щастя і успіхів у подальшому житті!

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Ось і настав твій випускний, з чим я вітаю. Хочу побажати розсудливості і сил для подальшого дорослого життя. Нехай життя дарує приємними сюрпризами, нехай легким і сонячним буде твій шлях. Бажаю щасливих, добрих днів, доброго здоров’я, а ще яскравого маяка попереду, який допоможе зробити правильний вибір.

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***

Ось і закінчилася шкільна пора! За ці роки ви всі подорослішали і зі зворушливих пташенят перетворилися в справжніх птахів, готових летіти, розправивши свої крила. Попереду – довге цікаве життя, і ми бажаємо кожному знайти свою дорогу. Нехай всі ті знання і навички, що ви отримали в школі, стануть міцним фундаментом для подальших звершень, а люди, які були з вами всі ці роки, надовго залишаться в серці кожного. Щасливої дороги!

***

Вітаю з випускним і бажаю від щирого серця сміливо ступити на стежку дорослого життя, взявши з собою свою мрію і теплі дитячі спогади. Хай тобі у всьому допомагає удача і наполегливий характер, підтримка близьких людей і відмінний настрій.



Привітання з випускним 2018 у прозі від вчителів та батьків

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Путівка в життя вже отримана, а двері в дитинство ви закрили назавжди. Так нехай випускний стане для вас відправною точкою для подорожі по щасливій і насиченій подіями юності. Хай молодість подарує вам мільйон шансів, більшість з яких знайде відгук у вашому серці і буде успішно реалізована. Нехай всі вибрані дороги будуть правильними, а спокуса звернути на вузьку стежку не змусить вас відмовитися від вірно обраної мети.

***

Звучать мелодії шкільного балу. Як це прекрасно! Запам’ятайте цей день, адже він ніколи більше не повториться. Бажаю Вам стати хорошими й чесними людьми. Завжди досягати поставленої мети. Нехай Ваш життєвий шлях почнеться з високого рівня. Ніколи не знижуйте планку. Хочу побажати Вам зустріти справжню чесну єдину любов на все життя. Бережіть свої душі та серця.

***

З випускним! Для молоді, як відомо, відкриваються всі двері. Нехай же двері, які ви виберете, приведуть вас до щастя, радості і звершень. Нехай те, чого ви досягнете, змусить ваших рідних та ваших вчителів пишатися вами і згадувати з ностальгією шкільні роки.

***

У житті так заведено, що в приємні моменти час летить непомітно. Настільки ж швидко пролетіли і шкільні роки, попереду багатьох лякає невідомість. Проте боятися її не варто, у кожного обов'язково в житті все складеться, треба лише докласти трохи зусиль і сміливо долати труднощі. Більшість з вас стануть студентами і переживуть ще чимало чудових хвилин, але школа залишиться у ваших серцях на все життя. Адже тут вам допомогли з нетямущих першокласників перетворитися в славних юнаків та дівчат. Збережіть в собі жагу життя і знань і не бійтеся труднощів!

Милі діти, сьогодні у вас перший серйозний ювілей – закінчення школи. Протягом цих шкільних років траплялися і промахи, проте вдач було набагато більше! Нехай і в подальшій вашій долі число приємних моментів тільки збільшується, а біди обходять стороною. Бажаємо вам втілення заповітних бажань і успішного вибору професії. Нехай ваше життя буде настільки ж яскравим, як і цей випускний!

Привітання з випускним 2018 у віршах

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий, та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.



Красиві привітання з випускним 2018 у віршах

***

Не згуби в своїм серці "людину",

Світу "правди" неси полум’я,

Не цурайся, люби Україну,

Бережи своє чесне ім’я.

Розгорни соколинії крила,

Прапор "волі" здійми догори,

Хай несуть Твої дужі вітрила

Лиш могутні, попутні вітри.

Хай щасливою буде дорога,

Котру вибереш Ти серед всіх.

Пам’ятай і молися до Бога,

Душу хай не осквернює гріх.

Не забудь своїх друзів ніколи,

І затям, як святий "заповіт",

Що є мама,

є вчитель,

є школа,

Котрі вивели Тебе у світ.

***

Сьогодні у школі останній ви раз,

Як учні. Вже завтра – як гості.

Згадаєте школу в житті ще не раз,

І роки прості і непрості.

Доріг вам відкрилось багато в житті,

Вони всі – з шкільної стежини.

Та важко забути людині оті

Найперші школярські години.

***

Як вивчиш всі науки плідно

І прийде літо в рідний край

Не забувай, про школу рідну

Про вчителів не забувай.

Не забувай, як перший урок

Боявся вранці ти проспати.

Як намагався на перерві

Устигнути фізику списати.

Як на уроці фізкультури

Ти розбивав м’ячем вікно.

Не забувай, як усім класом

З уроків бігали в кіно.

Не забувай маткабінета,

Де плакав у дошки не раз,

Не забувай прийти щоліта.

До тих, хто щиро любить нас.

Як вивчиш всі науки плідно

І прийде літо в рідний край

Не забувай, про школу рідну

Про вчителів не забувай.

***

Шановні випускники! Що вам побажати

На порозі нового життя?..

Перш за все: цінуйте батька й матір,

Не жалійте їм свого тепла.

Не робіть нікому зла і кривди,

За добро добром спішіть віддать.

Не чиніть ще зради Батьківщині:

На чужині щастя не зазнать.

Не забудьте мову калинову,

Пам’ятайте мамині пісні.

Згадуйте хоч інколи про школу:

Тут лишились роки золоті.

Не цурайтесь праці ніякої,

Бо краса людини лиш в труді.

Дбайте про добробут України:

Хай же стане щастя на землі.

Хай щастить вам завжди і в усьому.

Не зазнайте горя і біди.

Майте друзів вірних на дорозі,

З ними легше по житті іти.



Віршовані привітання з випускним 2018 від батьків та вчителів

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***

Простелю вашу дорогу,

Хай любов палка іде

Завжди з вами в ногу.

Зичу долі доброї я вам,

Зоряних світанків,

Успіх хай насіє вам

Ніжних теплих ранків…

Від тепла долонь батьківських

Набирайтесь сили,

І тримайте курс у світ

Без нудьги, красиво!

Розцвітає хай у серці

Посмішка щаслива.

В світлу путь летіть, пташата,

Зграя гомінлива!

Хай добро посіє щедрість

Рястом довголіття,

Цвітом яблуньки хай пахне

Ваше покоління.

Полонить серця нехай

Музика кохання,

Мріям світлим присвятіть

Всі свої дерзання!

Пелюстками від троянд

Простелю вашу дорогу,

Хай любов палка іде

Завжди з вами в ногу!

***

Минула чарівна пора-дитинство,

Роки шкільні, мов у сні пройшли-промайнули,

Збираються пташенята розправити крила,

В безмежному морі життя підняти вітрила!

Хай вас Бог благословить,на добру дорогу,

Щоб вела вас тільки вверх,широка й розлога,

Доброї бажаю долі,успіхів,досягнень,

На життєвому шляху здійснення всіх прагнень!

Подяка вчителям та батькам від випускників

Відзвеніли шкільними дзвінками,

Одинадцять років всі уроками пройшли,

З того часу як прийшли ми малюками,

А тепер ми вже – випускники.

Школа нас вела дорогою знань.

Став міцним і дружним класний круг.

І завжди був поруч разом з нами

Шкільний наш учитель – кращий друг.

Як хочеться пройти по коридорах,

Почути шепіт, перемоги скрик.

Зібрати квіти у велику гору

І кинуть їх вчителю до ніг.



Подяка батьками від випусників 2018

***

Я пам’ятаю день і час,

Коли пішов у перший клас,

Коли за парту вперше сів

І першу лінію провів…

Як перше слово прочитав,

Як першу букву написав,

І перші вчительки слова,

Що хліб – усьому голова.

Повік залишаться в мені

Дитячі мрії осяйні,

Стежина в росяні поля

І перша вчителька моя.

Я пам’ятаю ту любов,

Що оживає знову й знов.

Подругу в білому вбранні,

Що часто снилася мені…

Я пам’ятаю день і час,

Коли скінчив останній клас.

Шкільний дзвінок у груди бив,

А я дзвонив, а я дзвонив…

Повік залишаться в мені

Юнацькі мрії осяйні,

Стежина в росяні поля

І перша вчителька моя.

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***

Шкільне дитинство дзвоником злетіло

Доросле починається життя.

Щойно всім свідоцтва нам вручили

Путівку в невідоме майбуття

Бувало, біля дошки ми німіли,

Забувши теорему чи вірші.

Спасибі, що ви лагідно сварили,

Шановні, дорогі учителі

Та кожним роком впевненішим кроком

Ми переходили із вами з класу в клас

За ваші ласку і за нас тривогу

Ми полюбили щиро й ніжно вас

За те. що ви були за батька й матір,

Учили жити чесно на землі,

Що нам не поспішали двійки ставить,

Спасибі, дорогі учителі

Вже позаду залишились уроки

Екзамени нам більше не складати

Минуло дев’ять років

І нам сьогодні хочеться сказати

Що будемо ми чесно в світі жити

Творити, мислити, як ви учили нас,

Свій край безмежно й віддано любити,

Як робить це щодня будь-хто із вас.

***

Шановна (ім'я першої вчительки)!

Вчителька найперша, рідна,

Ну як же вам не дякувати в цей час

За те, що розум, щедрість, вміння

Все віддавали ви для нас

Зустрінете інших –

Як ми вже не буде ніколи

Ви душі відкрили, даруючи дітям знання.

Якими смішними й малими колись ми з’явились у школі

Якими розумними йдемо сьогодні в життя.



Подяка вчителям від випусників 2018

***

Шановна (ім'я класного керівника)!

Сказати хочу слово щире –

Нагоди більше не знайду.

І побажати щастя, миру

Я класному керівнику.

Ви непомітно вчили нас

Добру, порядку кожен раз

І, скільки вистачало сили,

Людей порядних з нас ліпили.

За ту любов, що віддавали,

Серця дитячі зігрівали,

За все ми вдячні вам без ліку,

Спасибі ніжне і велике!

***

У дні сумні та в дні на щастя щедрі

Батьки хай будуть у житті моїм.

Отож живімо, друзі, щиро й чемно,

І як наші батьки добро творім.

Вклоняємось низенько до землі

Усім батькам, які прийшли до нас на свято.

Прийміть уклін, шановні, дорогі

І найдорожчі в світі – мама й тато.